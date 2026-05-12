A Colpensiones le alcanza y sobra para pagar a pensionados que se trasladaron: Asofondos a Dussán

La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto 415 del 20 de abril de 2026 de suspender el traslado de $ 5 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones, correspondientes a los ahorros de los afiliados que se trasladaron al régimen público entre julio de 2024 y julio de 2026 ha generado polémica en el país.

Al respecto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó en 6 AM W por qué el Consejo de Estado tomó esta decisión. Aseguró que los recursos de las personas que están a más de 10 años de pensionarse, si la persona se va a Colpensiones, esos recursos se pasan inmediatamente, se demora un mes el traslado, y eso es lo que ha venido pasando en Colombia hace 30 años.

Pero el líder gremial explicó que hubo una reforma pensional, hace 2 años se sancionó. Y esa reforma pensional es un cambio legal que permitió unos traslados extraordinarios de personas que están a menos de 10 años de pensionarse.

A eso se le llamó la ventana de oportunidad de traslado: Artículo 76, ley 2381. “Las personas que se trasladan, aprovechando esa ventana, la ley dice que los recursos no se trasladan, que los recursos se van a ahorrar”, señaló

El ahorro, dice la ley, se hará en los fondos de pensiones privados, y cuando se cree el fondo de ahorro del pilar contributivo en el Banco de la República, será allá.

Lo que ocurrió fue que el Banco de la República estaba creando ese fondo y la Corte Constitucional suspendió la ley, y casi todos los artículos de la reforma pensional, “y entonces el Banco de la República dice: yo no tengo sustento legal para continuar con la creación hasta que la Corte Constitucional decida de fondo qué va a pasar con la reforma. Entonces, en este momento, el fondo no se ha creado”, explicó Velasco.

¿Qué pasa con los recursos?

Debido a esto, el líder gremial explicó que “hay una reglamentación previa a la suspensión de la ley que le dijo claramente qué hacer: mientras que no se haya creado ese fondo, entonces los recursos continuarán siendo administrados por los fondos de pensiones privados. Y eso fue lo que el Consejo de Estado entendió”.

De las cerca de 125.000 personas que se trasladaron, 25.000 personas ya tienen los requisitos y se pensionaron, no obstante, la ley dice que “los ahorros de esos 25.000 trabajadores tienen que quedarse en en los fondos privados porque ya no pertenecen a ellos, pertenecen a la Nación colombiana y tienen que ahorrarse primero los fondos privados, y cuando se cree el fondo de ahorro del pilar constructivo, se trasladarán al fondo de ahorro del pilar constructivo”.

¿Con qué se pagarán las pensiones de esas 25.000 personas?

Velasco afirmó que “a partir de las cotizaciones de la gente que cotiza hoy en día en Colpensiones, Colpensiones no ahorra nada de eso, todo lo paga en pensiones, pero le hace falta plata. ¿Y esa plata quién la pone? La ley dice clarísimo, la pone el Gobierno Nacional a partir del presupuesto general de la nación”.

“Colpensiones ha recibido en la ventana oportunidad de traslado 120.000 personas. 100.000 de ellas siguen cotizando, y como se trasladaron, ya no están acá, están cotizando allá en Colpensiones. Esas cotizaciones que él está recibiendo suman 600.000 millones de pesos este año. Con esos le alcanza y le sobra para pagarle las pensiones a los 20.000, que que también se trasladaron utilizando el mismo artículo de ley, y que ya se pensionaron, porque esas pensiones cuestan 450.000 millones de pesos. Entonces, tiene 600.000 de ingresos y tiene 450.000 de gastos”, explicó el presdiente de Asonfondos.

A ello remató diciendo: “Doctor Dussán, con todo el gusto del mundo, yo sí le cuento dónde puede sacar la plata”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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