¿Cuánto debe ganar para que le aprueben un crédito de $200 millones en 2026? Ingreso base al mes. Getty Images / sakchai vongsasiripat

Los préstamos con bancos y entidades bancarias son el motor que emplean muchas personas para poner en marcha sus proyectos personales, bien sea para adquirir vivienda, concretar un negocio, estudiar, viajar o cualquier tipo de consumo.

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Para conceder un préstamo, cada banco exige requisitos puntuales en cuanto a la capacidad de pago de las personas, con el propósito de cumplir con las protecciones legales para los usuarios, evitando sobreendeudamientos que se conviertan en graves inconvenientes financieros.

En ese sentido, aunque no existe una base salarial universal para un préstamo alto, por ejemplo de $200 millones, la ley y los requisitos bancarios permiten prever cómo sería un cálculo base para recibir la aprobación.

¿Qué dice la ley de la capacidad de pago para crédito hipotecario?

Uno de los tipos de créditos más comunes en montos de 200 millones de pesos es el crédito hipotecario, el cual tiene ciertas condiciones que facilitan el acceso, como lo son los plazos más largos, tasas de interés competitivas y suma de ingresos familiares para la aprobación.

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De igual manera, en el Decreto 0583 de 2025 el Ministerio de Vivienda establece el tope de 40% de ingresos familiares mensuales (tanto para vivienda VIS como NO VIS) para el cubrimiento de la primera cuota de un crédito hipotecario o de leasing habitacional.

Esto implica que los bancos no pueden cobrar una cuota mensual de crédito de vivienda que supere el 40% de los ingresos familiares. Este cambio frente a la vigencia anterior, que era general del 30 %, concede a más personas la posibilidad de solicitar un crédito, dada la mayor flexibilidad en el endeudamiento permitido.

¿Qué salario base se necesita para un crédito de 200 millones?

En cuanto al crédito hipotecario, con cuotas mensuales que bajo la tasa de interés actual y el mercado financiero oscilan entre 1′800.000 y 2′200.000 en plazos de hasta 20 años (dependiendo de las tasas de cada banco) y el tope del 40% de ingresos, el cálculo sería:

Cuota estimada: 2′000.000

2′000.000 Ingreso requerido: 2′000.000 / 40% = 5′000.000 mensuales

Cabe anotar que este cálculo indica un mínimo teórico exigido para aplicar. Sin embargo, en la práctica habría que tener en cuenta otros factores que el banco suma como deudas, como las tarjetas de crédito, por lo cual para créditos en los que no se sume el ingreso familiar se recomiendan salarios superiores, entre 6 y 7 millones de pesos, para tener más margen de aprobación.

Para otros tipos de créditos de libre inversión o consumo con plazos más cortos y tasas más altas. En estos casos, el análisis sugiere que se necesitarían ingresos más altos, superiores a los 10 a 12 millones de pesos mensuales, dependiendo de las condiciones de cada entidad.