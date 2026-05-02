Colpensiones 2026: ¿Qué trabajadores pueden reducir edad de pensión? requisitos y condiciones clave

En Colombia, alcanzar la pensión de vejez es una de las principales metas de millones de trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social. El modelo pensional vigente, establecido en la Ley 100 de 1993, exige el cumplimiento de dos condiciones básicas: haber alcanzado la edad mínima de jubilación, fijada en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, y contar con un número determinado de semanas cotizadas.

En el caso de Colpensiones, entidad encargada del régimen de prima media, el requisito general es haber aportado al menos 1.300 semanas al sistema para acceder a la pensión de vejez.

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Colpensiones y jubilación anticipada

Aunque estas condiciones aplican para la mayoría de los afiliados, la normativa colombiana contempla excepciones para ciertos trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, pueden acceder a la jubilación antes de cumplir los requisitos estándar.

Este beneficio no está relacionado con la voluntad del trabajador, sino con la protección de su salud y bienestar debido al desgaste acelerado que generan algunas labores consideradas de alto riesgo.

Actividades de alto riesgo laboral

El Decreto 2090 de 2003 establece qué tipo de ocupaciones pueden ser clasificadas como de alto riesgo, permitiendo a sus trabajadores pensionarse de manera anticipada. Entre ellas se encuentran actividades como la minería subterránea, la exposición constante a temperaturas extremas, el contacto con sustancias cancerígenas y la radiación ionizante.

También se incluyen funciones específicas como el trabajo de controladores aéreos en la Aeronáutica Civil, las labores de extinción de incendios en los cuerpos de bomberos y la custodia de personas privadas de la libertad en el Inpec.

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Requisitos pensión especial de vejez

Para acceder a esta modalidad de pensión anticipada, los trabajadores deben cumplir con condiciones particulares. En primer lugar, haber alcanzado los 55 años de edad. Además, deben contar con el número de semanas exigidas por el sistema general de pensiones y haber cotizado al menos 700 semanas en actividades catalogadas como de alto riesgo.

La normativa también permite una reducción adicional de la edad de jubilación, otorgando un año menos por cada 60 semanas adicionales cotizadas en estas labores, sin que la edad pueda ser inferior a los 50 años.

Beneficios de la jubilación anticipada

Esta figura busca compensar el desgaste físico y mental que enfrentan los trabajadores expuestos a condiciones extremas. De esta manera, el sistema reconoce que ciertos oficios aceleran el deterioro de la salud, permitiendo una salida anticipada del mercado laboral sin afectar el monto de la pensión.

Trámite para solicitar la pensión

El proceso de solicitud se puede realizar a través de la plataforma digital de Colpensiones o de manera presencial en sus oficinas. El trabajador debe presentar la documentación que acredite sus labores en actividades de alto riesgo, así como el historial completo de sus cotizaciones.

En los casos donde el empleador no haya realizado aportes correctamente, la normativa protege al trabajador siempre que se demuestre la naturaleza de la actividad desempeñada.