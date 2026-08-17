Shakira llegó a Quibdó para visitar a los damnificados del terremoto en Chocó. Foto: Getty Images. / Chris Brunskill/Fantasista

Shakira llegó este lunes a Quibdó, capital del Chocó, una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó al departamento y a otras zonas del país. Imágenes publicadas mostraron a la artista descendiendo de una aeronave en la ciudad.

Tras su arribo, Shakira comenzó un recorrido por sectores de la capital chocoana, acompañada por integrantes de su equipo y representantes de su organización. Durante la jornada se conoció que también tiene previsto visitar instituciones educativas relacionadas con el trabajo de la Fundación Pies Descalzos, entre ellas el Colegio Industrial Carrasquilla.

La visita se suma al vínculo histórico de la cantante con Quibdó, ciudad donde su fundación inauguró en 2005 la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte, dedicada a estudiantes de primaria.

La llegada de Shakira comenzó a circular en redes sociales durante la tarde de este lunes y se produce siete días después del sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, con afectaciones también en otros departamentos del país.