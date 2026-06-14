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14 jun 2026 Actualizado 22:23

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Internacional

Donald Trump anunció acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump dice que el estrecho de Ormuz está abierto y que EEUU levanta bloqueo: “dejen que el petróleo fluya”

Imagen de referencia. Donald Trump - Bandera Irán: Getty Images.

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El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán “ya está completo”, además anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en su red Truth Sscial, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, dijo.

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