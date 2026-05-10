Prima de mitad de año, ¿cuánto le llega si ha trabajado 6 meses o menos? Calculadora MinTrabajo

El Ministerio del Trabajo recordó a todos los empleadores del país que tienen plazo máximo hasta el próximo 30 de junio para pagar la prima de servicios. Foto: Getty Images / ANDRZEJ ROSTEK( Thot )

Los trabajadores que hayan laborado durante el primer semestre de 2026 tienen derecho al pago de la prima de servicios de mitad de año, incluso si no completaron los seis meses de trabajo. Según lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo (CST), el reconocimiento se debe pagar de forma proporcional al tiempo laborado antes del 30 de junio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 360 del CST, la prima de servicios aplica para todos los trabajadores con contrato, incluyendo a los de labores domésticas, conductores familiares y trabajadores por días.

La ley determina que esta prestación consiste en un mes de salario por cada año o lo proporcional al tiempo que se haya trabajado (diario, semanal, quincenal o de tiempo completo). Este pago se efectúa en dos cuotas durante el año; la primera debe hacerse antes del 30 de junio y la segunda debe darse en los primeros 20 días de diciembre.

¿Cómo se calcula la prima en 2026? MinTrabajo explica

Como se mencionó, la prima de servicios equivale a un mes de salario por año trabajado. La fórmula oficial del Ministerio de Trabajo toma el salario base y lo multiplica por los días trabajados; el resultado se divide en 360.

Conviene mencionar que para quienes ganen hasta dos salarios mínimos, se incluye en el auxilio de trabajo, es decir, que el cálculo sería: (Salario base + auxilio de transporte) × días trabajados ÷ 360.

Para este 2026, el salario mínimo se fijó en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095.

Calculadora de MinTrabajo para calcular la prima

Ahora bien, el Ministerio de Trabajo dispuso de una calculadora virtual para que los empleados puedan realizar el cálculo y estimar cuánto dinero pueden recibir por la prima de servicios, liquidación y otras prestaciones sociales.

Allí podrán ingresar fechas de ingreso, retiro y su salario base para conocer el valor aproximado. Siga estos pasos para usar la calculadora oficial:

Si quiere calcular su liquidación, ingrese la fecha de inicio y de fin de su contrato o relación laboral usando el calendario. Tenga en cuenta que el estimado de liquidaciones y costos se calcula por año calendario. Ingrese el valor del salario. Las liquidaciones se calculan y efectúan año a año. La calculadora no permite ingresar periodos que superen el año calendario. Recuerde indicar si recibe o no auxilio de transporte. Los trabajadores que devenguen más de dos salarios mínimos no tienen derecho a auxilio de transporte. El salario devengado no puede ser inferior al salario mínimo.

Desde el Ministerio de Trabajo detallaron que la herramienta virtual solo es válida para todos los trabajadores del sector privado vinculados con un contrato laboral directo. La prima de servicios no aplica para contratistas por prestación de servicios ni para el salario integral.

LINK oficial: https://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/mi-calculadora

¿Cuánto le llega si ha trabajado 6 meses o menos?

Si usted gana un salario mínimo, que es un ingreso mensual de $2.000.000, estos son los valores aproximados que deberá recibir por parte del empleador: