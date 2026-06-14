Emergencia por falta de agua en Buenaventura podría superarse en cinco días

Mientras avanzan las obras, las autoridades mantienen un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de agua en sectores priorizados

Buenaventura

Luego de casi una semana con más del 70 % de la población de Buenaventura sin agua por la ruptura de una tubería madre, el Gobierno Nacional anunció que el servicio podría normalizarse hacia el próximo 20 de junio.

Tras un Puesto de Mando Unificado con presencia de representantes del Gobierno Nacional, las autoridades informaron que la maquinaria especializada ya se encuentra en la zona de intervención y avanza en la adecuación del terreno para acceder al punto que requiere atención.

Según explicó la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo, una vez inicien las labores de reparación, los trabajos podrían completarse en menos de cinco días.

“Ya se tiene la maquinaria en sitio, están terminando la porción de terreno que les falta para llegar. Es un terreno escarpado, no es fácil que la maquinaria avance a la velocidad que tenemos. Hay técnicos muy pendientes de este proceso y esperaríamos que el 20 de junio tengamos el restablecimiento del servicio y la continuidad del acueducto”, dijo la funcionaria.

Mientras avanzan las obras, las entidades del Gobierno Nacional activaron medidas para garantizar la continuidad de servicios esenciales durante la emergencia.

“El ICBF va a garantizar la continuidad en la atención de los niños de primera infancia. El Ministerio de Salud ya tiene en territorio 13 equipos de atención inmediata que harán seguimiento permanente a la situación epidemiológica y de atención. Adicionalmente, el Ministerio de Educación viene acompañando la atención domiciliaria de los estudiantes y garantizará la continuidad del Programa de Alimentación Escolar en los hogares”, agregó la viceministra.

A los carrotanques dispuestos por la Gobernación del Valle y la Defensa Civil para llevar agua potable a la población, se suman los recursos enviados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Ya en este momento la ciudad cuenta con 11 carrotanques que son parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y vienen en camino entre 10 y 12 carrotanques adicionales para que el municipio y la empresa de servicios públicos haga su plan para atender tanto las cárceles, a los niños, a los colegios, para todas las comunidades y a todos los sectores de la población para evitar en lo posible que haya un desabastecimiento total”, señaló el subdirector de la UNGRD, almirante Ricardo Hurtado.

Durante el PMU ampliado también se definieron compromisos para entidades nacionales, departamentales y distritales, y se acordó realizar seguimientos diarios a las acciones implementadas.