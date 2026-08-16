Buque hospital Benkos Biohó refuerza atención en Buenaventura tras el terremoto

Buenaventura, Valle del Cauca

Para atender la emergencia en salud generada por el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la reactivación del buque hospital Benkos Biohó en Buenaventura.

La embarcación está atendiendo servicios especializados, con énfasis en cirugía, además de ofrecer exámenes de laboratorio y rayos X. Su operación busca ampliar la capacidad de atención ante la reducción de servicios del Hospital Luis Ablanque de la Plata y las afectaciones que presenta la Clínica Santa Sofía.

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“Estamos enfocados mucho en la parte de cirugía, dado a que nos están llegando muchos traumas en pacientes que en medio de su desespero decidieron arrojarse. Se está haciendo una articulación con los equipos básicos en salud para que, de manera inmediata, esos pacientes que se están canalizando y priorizando en los territorios sean referidos acá”, detalló Juan Manuel Mosquera Sinisterra, coordinador CAPS del buque hospital Benkos Biohó.

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La embarcación permanecerá cinco días en Buenaventura y luego recorrerá la zona marítima del Distrito, incluyendo sectores como Bahía Málaga, La Plata, La Bocana, Juanchaco, Piangüita, Punta Soldado y Puerto España, para realizar búsqueda de pacientes casa a casa y acercar la atención en salud a las comunidades más apartadas.