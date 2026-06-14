Antiguo muelle turístico de Buenaventura tiene frenada la operación del nuevo embarcadero

Autoridades proyectan que el nuevo muelle movilice cerca de 700.000 personas. Foto: Gobernación del Valle.

Buenaventura

La entrada en funcionamiento del nuevo embarcadero turístico de Buenaventura sigue retrasada por la permanencia del antiguo muelle flotante, cuya remoción aún no ha sido autorizada por el Instituto Nacional de Vías de Colombia Invías.

Según las autoridades del Valle y representantes de las comunidades del litoral Pacífico, la estructura está muy deteriorada y representa riesgos para usuarios y operadores marítimos.

Desde la Gobernación señalaron que la nueva obra, que registra un avance del 95 %, no puede ser culminada mientras no se retire el componente flotante.

“A pesar de los diferentes oficios, del acompañamiento de la Procuraduría que ha estado atenta en todo el proceso, que el distrito ha manifestado eso al Invías, no se ha tenido a la fecha respuesta positiva. Con lo cual, se ha tenido que suspender las obras”, informó el secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez.

La situación genera preocupación por la cercanía de la temporada de avistamiento de ballenas, una actividad de la que dependen cerca de 4.000 personas de las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra, La Plata y otros sectores del Pacífico.

El nuevo embarcadero contará con 56 posiciones de amarre, distribuidas entre embarcaciones turísticas, comunidades locales y la Armada Nacional y se proyecta que movilice cerca de 700.000 personas entre habitantes, pescadores y visitantes.