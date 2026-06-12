Con carrotanques y retroexcavadoras, voluntarios atienden emergencia de agua en Buenaventura

Buenaventura, Valle del Cauca

La emergencia generada por la ruptura de la línea 39, una de las principales tuberías que abastece cerca del 70% del agua potable de Buenaventura, contó con el apoyo de distintas entidades para atender a las comunidades afectadas y acelerar las labores de reparación.

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La Gobernación del Valle anunció el envío de dos retroexcavadoras de oruga con equipos especializados para apoyar las obras que adelantan la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (Saaab), en coordinación con las autoridades distritales.

Como parte de la respuesta a la contingencia, también fueron destinados dos carrotanques para garantizar el suministro temporal de agua potable en los sectores afectados mientras avanzan los trabajos de recuperación de la infraestructura.

A estas acciones se sumó la Defensa Civil Colombiana, que movilizó un carrotanque con capacidad para 13.000 galones de agua, un camión logístico, tanques de almacenamiento, motobombas y 30 voluntarios para fortalecer la atención de la emergencia.

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Las autoridades estiman que la reparación podría tardar alrededor de diez días, mientras el Distrito mantiene la declaratoria de calamidad pública para agilizar la gestión de recursos y ayudas.