Gaula Militar liberó a ocho personas secuestradas en Buenaventura

El Gaula Militar Buenaventura liberó a ocho personas, entre ellas un menor de un año, que permanecían secuestradas en la Bahía de Buenaventura, sector Limones, en el Valle del Cauca.

El coronel Stik Amaral, director del Gaula Militar, confirmó en Caracol Radio que el caso comenzó por una llamada a la línea 147, tras la cual unidades fluviales reaccionaron de manera inmediata y llegaron al punto donde cuatro sujetos mantenían retenidas a las víctimas.

“Llegamos a un sitio donde cuatro sujetos tienen retenido a ocho personas, como usted lo nombraba, y en la reacción, pues, obviamente ya cuando los bandidos ven llegar a los elementos fluviales, se lanzan de los botes y dan a la huida por estas selvas que están ahí a la orilla de estas playas”, explicó el oficial.

Según Amaral, en medio de la operación los militares lograron liberar a siete adultos y al menor de edad, mientras los responsables escaparon hacia la zona selvática.

“Nosotros, pues, con nuestro Gaula Militar, logramos la liberación de estas ocho personas que estaban capturadas, y luego, en la persecución, pues, encontramos material, las embarcaciones, y demás, y liberamos a los siete adultos con el menor de edad”, agregó.

De acuerdo con la información preliminar, los responsables serían integrantes del grupo delincuencial “Shottas”, estructura con presencia en Buenaventura.

“Al parecer, es un grupo de delincuencia que se denomina Los Shottas, ustedes saben que es el grupo más representativo entre la delincuencia que está presente en esta región del país”, señaló el director del Gaula Militar.

El coronel Amaral aseguró que la hipótesis principal es que los delincuentes pretendían robar la embarcación en la que se transportaban las víctimas para utilizarla en el tráfico de droga.

“Lo que tenemos como hipótesis es que querían quitarles, además, la embarcación donde ellos se transportan, y utilizarla para el transporte de drogas. Entonces, las personas, al oponer alguna resistencia, son retenidas, son secuestradas, porque eso es un secuestro simple, pero es un secuestro configurado”, afirmó.

Durante la reacción fueron recuperadas dos embarcaciones y fue incautada otra que habría sido utilizada por los delincuentes. También fueron hallados 31 cartuchos calibre 9 milímetros y 60 cartuchos calibre 5.56.

De manera preliminar, las autoridades conocieron que una de las embarcaciones recuperadas tendría un doble fondo en el que, al parecer, se estaría transportando droga.