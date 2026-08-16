Gobernación del Valle anunció cómo será ayuda para reconstruir viviendas afectadas en Buenaventura

La atención a las familias que resultaron afectadas por el terremoto en Buenaventura tendrá diferentes niveles de acuerdo con los daños que presentan sus viviendas. Así lo explicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tras la visita del presidente a la zona.

El primer paso será terminar un censo que permita establecer cuántas viviendas presentan daños y qué tipo de intervención requiere cada una. Según la Gobernación, las familias con afectaciones menores, como daños en los techos, recibirán materiales para repararlos.

Para los inmuebles que requieren intervenciones de mayor alcance se contempla un proceso de mejoramiento de vivienda, mientras que las familias que perdieron completamente sus casas serán apoyadas para su reconstrucción.

“Los otros son los que perdieron sus casas, que por supuesto vamos a estar apoyándolos para que vuelvan a tener sus casas”, indicó Toro.

La gobernadora señaló que el terremoto también dejó afectaciones en instituciones educativas y en la infraestructura hospitalaria, por lo que la recuperación de Buenaventura deberá incluir otros sectores además de la atención a las familias damnificadas.

Para atender la emergencia en salud generada por el terremoto en Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la reactivación del buque hospital Benkos Biohó.

“El buque ha tenido todo el apoyo del Gobierno nacional y el apoyo del Hospital Universitario del Valle. El compromiso del Gobierno nacional es fortalecer la gobernanza y la viabilidad financiera del Hospital ‘Luis Ablanque’, hoy intervenido y ‘Santa Sofía’, para avanzar con celeridad en la reparación de todas las afectaciones”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella.

La Gobernación espera que el proceso avance mediante la articulación con el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Buenaventura, con el objetivo de atender primero las necesidades de las familias y posteriormente avanzar en la reconstrucción del distrito.