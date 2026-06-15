De la Espriella acusa al gobernador de Nariño de presuntas presiones para favorecer a Cepeda

Buga

Durante el evento de cierre de su campaña en Buga, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó fuertes señalamientos contra el gobernador de Nariño, a quien acusó de presuntamente intervenir en la contienda electoral.

El aspirante del movimiento Firmes por la Patria denunció que el mandatario departamental, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, estaría ejerciendo presiones sobre alcaldes y ciudadanos para favorecer a su contendor, Iván Cepeda.

“No sea bandido, gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, manifestó.

De la Espriella también denunció la presunta injerencia de grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, en el proceso electoral de Nariño y Cauca. Aseguró que estas estructuras estarían intimidando y desplazando a ciudadanos que respaldan su candidatura.

“En más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 municipios del Cauca existe una fuerte presión armada de grupos ilegales sobre la población. Como ocurrió en un corregimiento de Túquerres, donde tras una votación de aproximadamente 700 votos para Cepeda y 60 para mí, los responsables de los votos a mi favor fueron identificados y desplazados forzosamente”, afirmó.

Finalmente, el candidato aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, a partir del 7 de agosto adelantará una ofensiva contra las estructuras armadas ilegales y declarará objetivo militar a sus principales cabecillas, entre ellos alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’.

El evento de cierre de campaña congregó a una multitud de seguidores en Buga. Previamente, De la Espriella participó en una actividad religiosa de carácter privado en la Basílica del Señor de los Milagros.