Gobernadora del Valle cuestiona falta de recursos para acueducto de Buenaventura

En medio de esta discusión, surgieron diferencias entre representantes del Gobierno Nacional y las autoridades regionales.

Buenaventura

La crisis generada por el daño en una tubería que abastece cerca del 70 % de Buenaventura abrió un nuevo debate sobre las responsabilidades frente al sistema de acueducto y las inversiones necesarias para garantizar una solución de fondo.

En medio de esta discusión, surgieron diferencias entre representantes del Gobierno Nacional y las autoridades regionales.

El senador Alexander López aseguró que la responsabilidad de la actual emergencia recae en la Alcaldía y en la empresa de acueducto. Además, afirmó que el Gobierno Nacional ya tiene asegurados los recursos para la solución estructural del servicio.

“Hoy irresponsablemente la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, la señora alcaldesa de Buenaventura y la gerente de la empresa de acueducto le echan la culpa al gobierno nacional. El acueducto está en manos de la alcaldía distrital, ellos son los responsables de lo que pasa. La solución definitiva por orden del presidente Petro se está haciendo y los recursos están garantizados”, señaló el congresista.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, atribuyó al Gobierno Nacional la falta de avances para concretar una solución definitiva que garantice el acceso continuo al agua potable para los bonaverenses.

“El Gobierno Nacional es culpable de que no hayan dado los recursos para el acueducto de Buenaventura. Ellos presentaron un Conpes, pero es de un crédito que ni siquiera se ha hecho. Solamente se aprobó un Conpes que no se sabe si se podrá realizar o no y eso depende del gobierno Nacional que llegue”, dijo Toro.

La mandataria indicó además que la Gobernación ha planteado aportar 100 mil millones de pesos mediante vigencias futuras para contribuir a la financiación de las obras que requiere el sistema de acueducto.

“Vamos a hacer la gestión por Findeter, para ver cómo logramos acelerar y poder lograr que realmente haya un acueducto como lo merecen los bonaverenses y como lo hemos venido solicitando desde hace varios años”, agregó.

Frente a la contingencia por el daño en la línea 39, la gobernadora destacó que el departamento ha apoyado la atención de la emergencia con el envío de carrotanques y maquinaria especializada para acelerar las labores de reparación.