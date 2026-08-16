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16 ago 2026 Actualizado 17:31

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Cali

En Cali centros comerciales sobrevivieron al terremoto

No hubo daños estructurales y algunos cerraron por averías internas

Centro Comercial Chipichape | Foto: Prensa ViveCali / Foto de archivo

Centro Comercial Chipichape | Foto: Prensa ViveCali / Foto de archivo

Centro Comercial Chipichape | Foto: Prensa ViveCali / Foto de archivo
Cali
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Son 34 centros comerciales agremiados a ACECOLOMBIA y de ellos 27 en el Valle del Cauca no sufrieron daños estructurales, pero sí averías internas que obligaron al cierre total o parcial de algunas de estas casas comerciales.

Carlos Betancourt, director ejecutivo ACECOLOMBIA, destacó que la primera tarea fue establecer las condiciones humanas de trabajadores, empleados y propietarios después del terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

Lea también: Riesgo de colapso de edificios en centro de Cali obliga a desvíos en el Túnel Mundialista

El acopio de información que avanza lentamente busca establecer el impacto para cada una de las marcas y de los centros comerciales que las aglutinan, explicó el dirigente gremial.

Este fue el diálogo con Caracol Radio en Cali:

Darío Gómez Perlaza

Darío Gómez Perlaza

Soy periodista de Caracol Radio en Cali, Colombia, hace 33 años. Cumplo funciones como jefe del servicio...

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