CVC realizó inspección al Jarillón del Río Cauca para identificar posibles afectaciones por el sismo

La Corporación Regional del Valle del Cauca CVC en unión con la Pontificia Universidad Javeriana hicieron un recorrido a lo largo del Jarillón del Río Cauca, que protege al oriente de la ciudad de inundaciones, para verificar posibles afectaciones como consecuencia del sismo del pasado 10 de agosto.

La inspección se hizo en puntos críticos como el puente Paso del Comercio, la estación de transferencia de la calle 50, Playa Renaciente, el Paso de la Carrilera y la zona cercana a Puerto Mallarino. “Estos puntos hacen parte de los sectores que actualmente requieren especial atención debido a que aún no cuentan con el reforzamiento requerido para alcanzar las condiciones ideales de protección”, comentó Herberth Olaya, profesional especializado de la CVC.

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Solo se encontró una grieta que deberá ser sellada, pero no compromete la integridad de la estructura, según informó la entidad.

“Por ahora hemos encontrado que la estructura se encuentra íntegra, con excepción de un pequeño tramo donde encontramos una grieta ocasionada por el sismo sobre la corona del dique, en el talud de la cara húmeda, en Paso del Comercio”, explicó Alejandra Gómez, ingeniera civil especialista en geotecnia del Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC.

Entre tanto, Iván Otálvaro, ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, explicó que, lo que sí se encontró durante el recorrido es que persiste el arrojo de escombros en algunos sectores y excavaciones.

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“El balance por ahora es de tranquilidad. La estructura soportó adecuadamente las vibraciones generadas por el sismo, es importante recordar que aquí hay 2 tipos de reforzamiento: uno estático, correspondiente a la construcción de una pantalla a lo largo del eje del dique, mediante la fabricación de columnas de suelo-cemento que se traslapan y un reforzamiento dinámico compuesto de contrafuertes y columnas de grava que se construyen de forma perpendicular al eje del dique. En algunos sectores, se hizo sobre la cara húmeda del dique y en otros, sobre la cara seca del mismo”, resaltó Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.