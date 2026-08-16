Buenaventura recibirá recursos nacionales y capacidad hospitalaria tras afectaciones del terremoto

Las consecuencias del terremoto del 10 de agosto continúan generando la necesidad de mejorar la atención en salud, especialmente en aquellos territorios donde antes del siniestro, los servicios presentaban deficiencia, uno de ellos es Buenaventura, a donde llegó el presidente de la República.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aseguró que mantendrá su presencia en el distrito y que la respuesta a la emergencia también será el punto de partida para transformar el sistema de salud de Buenaventura.

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Anunció que reforzará la atención en salud, con el envío de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y personal especializado, además de nuevas medidas para ampliar la capacidad hospitalaria.

Como parte de las primeras acciones, el presidente De La Espriella informó que, ya fueron enviados más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para atender las necesidades de los servicios de salud afectados.

“Hemos enviado en este momento más de 260 kg de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a Buenaventura. A través del Instituto Nacional de Salud se coordinó el traslado de profesionales de apoyo, médicos cirujanos que viajaron desde Bogotá y están apoyando las labores de la ESE hospital Luis Ablanque de la Plata”, recalcó el mandatario.

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El Gobierno también anunció apoyo para descongestionar los servicios de salud del distrito mediante el traslado de pacientes que requieran atención de alta complejidad a otros departamentos del país.

Con el acompañamiento de la Defensa Civil y la Organización Panamericana de la Salud, se habilitaron carpas para ampliar la capacidad de atención hospitalaria y disponer de camas para los pacientes afectados por las condiciones de los hospitales Luis Ablanque de la Plata y Santa Sofía.

“Para los afectados, 24 camas por las afectaciones al Hospital Luis Ablanque y Santa Sofía. En los próximos días llegarán nuevas carpas, más ayudas y más insumos para aumentar la capacidad de hospitalización. A través de la oficina de la primera dama se han hecho llegar cientos de toneladas de ayudas para Buenaventura. Para ello vamos a disponer de los recursos necesarios. Le he dado instrucción precisa a la señora ministra”, recalcó.

El presidente agregó que el Gobierno entregará acompañamiento técnico para fortalecer la prestación de los servicios de salud y garantizar una mayor capacidad de respuesta en el territorio.