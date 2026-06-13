Se espera que por las vías del Valle del Cauca se movilicen alrededor de 270 mil vehículos

Con vigilancia en los principales corredores turísticos y actividades feriales inició el plan éxodo en el departamento del Valle del Cauca donde más de 3 mil hombres y mujeres de la Policía están apoyando las labores de movilidad, prevención y control durante el puente festivo y celebración del Día del Padre.

Se espera que sean aproximadamente 270 mil vehículos los que hagan uso de las vías hasta el próximo lunes.

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También se implementarán mecanismos de seguridad, manifestó el doctor Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento.

“Contaremos con la estrategia Corredores Seguros, el equipo Raptor, nuestra Seccional de Tránsito y Transporte y el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, quienes estarán presentes durante la celebración del Día del Padre y las diferentes ferias y festividades que se desarrollarán en los municipios del Valle del Cauca”, dijo el funcio3nario.

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Por su parte, el jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte el coronel Justo Rivero, aseguró que se intensificarán los controles “invitamos a todos los conductores a respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, realizar una revisión preventiva de sus vehículos antes de viajar y atender las recomendaciones de las autoridades”.