Ofrecen recompensa de $20 millones tras atentado contra el excontralor de Cali Pedro Antonio Ordóñez

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra el excontralor distrital Pedro Antonio Ordóñez, ocurrido este sábado 13 de junio en el oeste de la ciudad.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, el hecho se registró en horas de la mañana en el barrio Santa Teresita. Según las primeras investigaciones, Ordóñez se movilizaba en un vehículo particular cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba en motocicleta y que le disparó en repetidas ocasiones.

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El excontralor recibió un impacto de bala a la altura del hombro izquierdo y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.

El coronel Carlos Latorre, comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que tras el ataque se activó un operativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo sucedido.

Además, unidades especializadas trabajan en la recolección de pruebas y en la identificación del responsable del ataque.