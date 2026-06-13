Investigan muerte de estudiante durante actividad recreativa en el sur de Cali

Lo que debía ser una jornada de integración y diversión para decenas de estudiantes terminó en tragedia. Santiago, un niño de 9 años y estudiante del Liceo Anglo del Valle, falleció luego de sufrir un grave accidente en un polideportivo del sur de Cali.

De acuerdo con la información suministrada por familiares y la Secretaría de Educación, el hecho ocurrió el pasado viernes en un centro recreacional ubicado en el barrio Ciudadela Comfandi. Durante la actividad, varios estudiantes se encontraban jugando en una de las canchas cuando una de las porterías metálicas se desplomó y cayó sobre el menor, ocasionándole una lesión de gravedad.

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Tras el accidente, Santiago fue atendido inicialmente por el docente encargado de la actividad, personal de la institución educativa y un padre de familia que se encontraba con ellos. Posteriormente fue trasladado de urgencia a la Clínica Valle del Lili.

Según versiones preliminares, el accidente ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana. Pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció poco después de ingresar a la clínica.

Ante lo ocurrido, la Personería de Cali lamentó el fallecimiento del estudiante e hizo un llamado a la Secretaría de Educación Distrital y a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer plenamente las circunstancias que rodearon este lamentable hecho.

John Henry Núñez, tío del menor, recordó al menor con profundo dolor y señaló que la familia atraviesa un difícil momento. “Era un niño maravilloso, era supremamente inteligente. Aquí en la casa era toda alegría con él, corrida de arriba para abajo, era un niño sorprendente, la verdad. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando ahora y la familia está destrozada, sus papás ni hablar. Ha sido terrible para todos“, manifestó el señor Núñez.

La familia espera que las autoridades y las directivas del colegio entreguen explicaciones sobre lo ocurrido y determinen las responsabilidades del caso. Según indicó el tío del menor, hasta ahora los padres únicamente han sido informados de que el hecho es materia de investigación.

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Por su parte, la Secretaría de Educación Distrital de Cali expresó sus condolencias por el fallecimiento del estudiante y confirmó que inició acciones de verificación sobre lo sucedido.

“De acuerdo con la información preliminar suministrada por la rectoría del establecimiento educativo, el colegio organizó una jornada lúdico-recreativa de integración y despedida del año lectivo en las instalaciones del polideportivo de Ciudadela Comfandi, actividad que, según la institución, contaba con la autorización de los padres de familia“, dice el comunicado de la secretaría.

La Secretaría de Educación señaló que activó los protocolos de inspección y vigilancia para verificar las circunstancias del caso, revisar las actuaciones adelantadas por el plantel educativo y solicitó un informe detallado sobre lo sucedido al colegio.