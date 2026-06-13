Ofrecen recompensa por responsables de explosión que afectó vehículo en inmediaciones de Univalle

En el vehículo se movilizaban una mujer y su nieta, una niña de 3 años. Foto: Cortesía.

Cali

Una millonaria recompensa ofreció la Alcaldía de Cali por información que permita capturar a los responsables de lanzar un artefacto explosivo en inmediaciones de la Universidad del Valle, que terminó afectando un carro particular en el que se movilizaban una mujer y su nieta de tres años.

El hecho se registró en medio de los disturbios protagonizados por encapuchados en la sede Meléndez. Según las autoridades, el artefacto no detonó inicialmente, pero terminó activándose al paso del automóvil, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes.

“Estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos por información que nos permita capturar al terrorista que salió de la Universidad del Valle y le tiró una papa bomba a un vehículo con una niña de tres años adentro. Ese tipo de comportamiento no es aceptable, no es una protesta, es terrorismo”, afirmó el alcalde Alejandro Eder.

El mandatario recordó que hace menos de un mes fue capturado un encapuchado señalado de vandalizar una estación del sistema de transporte masivo MIO y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para evitar que acciones violentas sigan poniendo en riesgo a la ciudadanía.