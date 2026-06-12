Emergencia por falta de agua lleva a Buenaventura a declarar calamidad pública

Mientras avanzan las labores para reparar la tubería, las autoridades mantienen la distribución de agua mediante carrotanques. Foto: Redes Sociales.

Buenaventura

Tras varios días de interrupción en el suministro de agua en Buenaventura por el colapso de una tubería principal que abastece cerca del 70 % de la ciudad, la Alcaldía declaró la calamidad pública.

La administración distrital advirtió que la emergencia supera su capacidad de respuesta y que la falta del líquido vital ya está generando afectaciones en distintos sectores de la ciudad, comprometiendo el bienestar de miles de habitantes.

“Cientos de niños y jóvenes se encuentran afectados en su derecho fundamental a la educación ante las dificultades que ha impedido el normal desarrollo de las actividades académicas. Más de 70 pacientes renales enfrentan un riesgo inminente en la continuidad de su tratamiento y atenciones médicas. Los centros transitorios de detención se encuentran al borde del colapso generando riesgos para la seguridad ciudadana. A ellos se suma la afectación en infraestructura pública y las múltiples necesidades derivadas de esta emergencia”, advirtió la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba.

Según la mandataria, pese a las reiteradas solicitudes elevadas al Gobierno Nacional las respuestas recibidas no corresponden a la magnitud de la emergencia, por lo que insistió en la necesidad de apoyo inmediato para evitar que la situación continúe agravándose.

“Resulta preocupante que, pese a las reiteradas solicitudes elevadas por el distrito, las respuestas del nivel nacional no corresponden a la urgencia de la situación que enfrentamos hoy. Los diagnósticos ya están hechos, todas las alertas fueron emitidas, las mesas técnicas ya se realizaron. Lo que hoy necesita Buenaventura son decisiones concretas, recursos efectivos y acciones inmediatas”, agregó.

Mientras avanzan las labores para reparar la tubería, las autoridades mantienen la distribución de agua mediante carrotanques y otras medidas de contingencia para atender a las comunidades afectadas, especialmente en sectores priorizados del distrito.