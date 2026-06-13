Cali fortalece su apuesta por el turismo médico con hotel especializado para pacientes foraneos

Cali sigue fortaleciendo su posicionamiento internacional como uno de los principales destinos de turismo médico en Colombia y América Latina. A la ciudad llegan personas del extranjero para realizarse cirugías de mediana y alta complejidad y en ese contexto aparece un proyecto llamado Renova, un hotel enfocado en brindar seguridad a los pacientes.

Mabel Lara gerente de proyectos de Cali, destacó que iniciativas como Renova Suites & Health Hub fortalecen la apuesta de la ciudad por consolidarse como un referente en turismo de salud en América Latina.

La funcionaria explicó que el proyecto surge como una alianza entre empresarios caleños y la cadena hotelera Wyndham para ofrecer alojamiento especializado a pacientes nacionales e internacionales que llegan a Cali para procedimientos médicos, recuperación posoperatoria, bienestar y formación académica en áreas de la salud.

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Según Lara, Cali cuenta con una ventaja competitiva basada en la calidad de su infraestructura médica, sus clínicas acreditadas internacionalmente, el talento humano especializado y la investigación científica que desarrollan las universidades.

“Si hablamos además de investigación científica en la Universidad del Valle, en la Universidad Icesi, en la Universidad Javeriana, tenemos casi 15 universidades haciendo investigación científica, pues sin duda somos un destino de excelencia médica y clínica competitivo. Nosotros éramos el destino número uno antes de pandemia. Hoy nos supera Bogotá, es decir, cuando usted dice, “Voy a hacerme un procedimiento, voy a escoger una ciudad.” era Cali. ¿Por qué no es Cali hoy? Porque perdimos conectividad. Tenemos que retornar la conectividad”, precisó gerente de proyectos de la alcaldía.

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Mabel Lara, indicó que mercados como Estados Unidos, Ecuador, el Caribe y las Antillas siguen buscando la ciudad por la calidad de sus servicios médicos, especialmente en procedimientos especializados, odontología, tratamientos estéticos y atención de alta complejidad.

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Sobre el impacto económico, destacó que el turismo de salud atrae visitantes con alto poder adquisitivo que permanecen en la ciudad durante varios días o semanas, generando ingresos para distintos sectores de la economía. En ese sentido, consideró que proyectos como Renova contribuyen a consolidar un corredor de salud en el sur de Cali y representan una oportunidad para impulsar el desarrollo urbano, la inversión y la generación de empleo.

WYNDHAM RESIDENCES CALI - Renova Suites & Health Hub, es impulsado por las firmas caleñas Quadratto, La Herradura y Concretesa, que contará con la participación de Wyndham Hotels & Resorts, una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo.

La construcción estará ubicada en el sector de Ciudad Jardín, cerca del corredor de salud de la Clínica Valle del Lili, una zona donde convergen instituciones médicas, centros especializados, servicios complementarios y espacios comerciales que atienden diariamente a pacientes y visitantes.

El proyecto contempla una torre de 14 pisos con 106 suites, 40 consultorios médicos, espacios de coworking, gimnasio, piscina, zonas húmedas y áreas de servicios complementarios, bajo un modelo que busca integrar alojamiento, salud y bienestar en un mismo lugar.

“La llegada de Wyndham coincide con un momento de crecimiento del turismo en Cali. Durante 2025 la ciudad recibió más de tres millones de visitantes, de los cuales cerca de 300 mil fueron internacionales. Una parte importante de este flujo está relacionada con servicios médicos, procedimientos especializados y experiencias de bienestar; actualmente Cali cuenta con más de 60 clínicas y hospitales habilitados para atender pacientes”, explicó Andrés Felipe Díez, gerente del proyecto.

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Los empresarios destacan que la llegada de Wyndham representa una validación internacional a una iniciativa concebida y desarrollada desde Cali, y que busca fortalecer la oferta de alojamiento especializada para quienes permanecen en la ciudad durante días, semanas o incluso meses por tratamientos médicos, recuperación posquirúrgica o programas de bienestar.

“Queremos brindarle a los inversionistas la oportunidad de hacer parte de un proyecto grande y ambicioso, cuyo sello de profesionalismo y confianza está dado por una marca internacional que tiene más de 45 años de experiencia, con trayectoria y presencia en más de 95 países. Ahora el turno es para el suroccidente colombiano y especialmente para Cali, nuestra ciudad”, puntualizó Camilo Santamaría, socio de La Herradura.

El proyecto estará operando a finales de 2029 con una inversión de 25 millones de dólares, destacó Juan Carlos Valencia, socio, accionista de Quadratto Grupo Constructor.

“La idea es que el proyecto esté operando en finales del 2029, es un proyecto muy ambicioso, con una inversión de más o menos 25 millones de dólares y en el cual intervienen dos marcas muy importantes, como son Windham, la cadena hotelera más grande del mundo, en hoteles franquiciados y con un operador español especializado en el tema de la administración de hotelería”, señaló Valencia.

También destacó el inversionista que el proyecto Renova Suites & Health Hub nace como una respuesta al creciente potencial de Cali en materia de turismo médico diseñado para integrar en un mismo espacio consultorios médicos y alojamiento especializado para pacientes internacionales que viajan a Cali para someterse a cirugías plásticas, procedimientos bariátricos y otros tratamientos de salud.