A una semana del terremoto, continúa la búsqueda de cinco personas en el HUV en Cali

A una semana del terremoto, continúa la búsqueda de cinco personas en el HUV

Cali, Valle del Cauca

A una semana del terremoto que golpeó al Valle del Cauca, continúan las labores de rescate en el Hospital Universitario del Valle para encontrar a las cinco personas que permanecen entre los escombros.

Los equipos especializados adelantan una remoción lenta y minuciosa en las zonas afectadas, mientras se mantiene restringida la circulación al interior del hospital para facilitar las labores y garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores y organismos de socorro.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, el HUV puede movilizar diariamente a más de 8.000 personas entre pacientes, trabajadores, estudiantes y familiares, por lo que actualmente se ha reducido el flujo de personas dentro de la institución.

“El hospital hoy ha hecho una contención en el número de personas que están circulando y ha abierto los espacios para tratar de recuperar cinco personas que están bajo los escombros”, detalló.

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Paralelamente, las autoridades trabajan en la estabilidad de la infraestructura. La funcionaria indicó que, según los expertos, la parte central del hospital no presenta complicaciones, mientras se adelantan acciones para recuperar las zonas afectadas.