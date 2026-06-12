Entre 7 y 10 días, regresa el servicio, tratamos que sea en menos tiempo: acueducto de Buenaventura

Más del 70% de los usuarios del Distrito de Buenaventura llevan más de tres días sin el servicio de agua potable, luego del colapso de la tubería principal que abastece de agua al sector insular y gran parte del sector continental de este Puerto.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, advirtió que, ante la magnitud del daño de la tubería, está exigiendo el despliegue de maquinaria amarilla especializada entre otros recursos necesarios, para lograr intervenir de manera segura y oportuna esta contingencia.

En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con María Salazar, gerente del Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura quien respondió sobre este tema.

¿Qué pasó en Buenaventura?

“Desde el lunes festivo, 08 de junio en las horas de la tarde tuvimos un daño grave en nuestra conducción de 39, que es la que abastece al 70% de nuestra población, inmediatamente activamos internamente la declaratoria de emergencia para poder atender de manera pronta la reparación de dichos daños, pero tal como lo manifiesta nuestra alcaldesa, pues no hemos tenido un apoyo concreto del gobierno nacional. El gobierno departamental nos ha apoyado con el tema de la maquinaria especializada para poder realizar la reparación lo más pronto posible”, la gerente también comentó que desde el 10 de junio se declaró la calamidad pública.

¿Cuándo vuelve el agua a Buenaventura?

La gerente comentó que: “Desde el día de hoy llega la maquinaria y a partir de hoy estamos contando entre 7 y 10 días en los que podamos hacerlo y estamos tratando de que sea en menos tiempo”

¿Cómo puede sobrevivir el puerto de Buenaventura sin agua?

Salazar dijo que por el momento han sobrevivido con el agua lluvia que ha caído en los últimos días y con los carrotanques que hay, se está priorizando a las instituciones educativas, hospitales, clínicas y sitios de reclusión.

¿El Gobierno es responsable?

La gerente del acueducto consideró que sí: “Hoy las obras macro que se necesitan para optimizar el acueducto, están a cargo del Fondo Todos Somos Pacífico y del Gobierno Nacional” puntualizó.

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