En Armenia impulsan la donación de sangre con la jornada denominada Dona Fest

líder del área de promoción del banco de sangre de la Cruz Roja Quindío

Armenia

Precisamente el próximo domingo 14 de junio se conmemorará el día mundial del donante de sangre por lo que en Armenia se desarrollan diferentes actividades en el marco de la jornada denominada Dona Fest, la fiesta que salva vidas.

En efecto desde hoy viernes 12 de junio inició la actividad con una gran caravana por la vida liderada desde la Cruz Roja Seccional Quindío con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de la donación de sangre.

La líder de promoción del banco de sangre de la entidad en el departamento, Karen Martínez dijo que la actividad también es en agradecimiento a quienes son donantes y ayudan a salvar vidas.

Asimismo, dio a conocer que este sábado 13 de junio desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en el Parque Sucre de la capital quindiana se llevará a cabo una jornada masiva de donación de sangre donde tendrán muchas sorpresas para los asistentes.

“El 13 de junio desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde también estaremos realizando una gran jornada masiva de donación de sangre donde tendremos diversas actividades buena música y diferentes sorpresas. Invitamos a todos los ciudadanos que puedan donar a acercarse al Parque Sucre y convertirse en héroes de vida. La sangre no se fabrica y cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas", dijo.

Recordó que el panorama actual en cuanto a la donación de sangre es complejo puesto que no han llegado en estos meses a los 400 donantes lo que genera preocupación puesto que cada donación puede salvar hasta tres vidas.

“Hoy muchas personas dependen de este gesto solidario para continuar sus tratamientos y tener una pronta recuperación. Actualmente las reservas se encuentran bajas y la captación de donantes en el departamento del Quindío continúa siendo un gran desafío. Por eso necesitamos más donantes voluntarios y frecuentes que nos ayuden a garantizar la atención de los pacientes que requieren transfusiones sanguíneas diariamente", mencionó.

Invitó a la comunidad a participar activamente del evento y concientizarse sobre la importancia de apoyar estas jornadas que van en pro de la salud de los quindianos.

Reconoció que continúan muchos mitos alrededor de la donación por lo que invitó a la comunidad a consultar oportunamente y no dejarse llevar por la desinformación.