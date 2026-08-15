120.000 millones de pesos costaría reconstrucción del 60% de edificios afectados en la Uniquindío

Armenia

120 mil millones de pesos costaría la reconstrucción del 60% de la infraestructura educativa que se vio afectada en la universidad del Quindío en Armenia como consecuencia del terremoto.

El rector de la universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía en rueda de prensa con los medios de comunicación entregó detalles de las afectaciones y acciones que ha desplegado la institución de educación superior más afectada por el terremoto del 10 de agosto del 2026.

Rector: un saludo solidario a todas las personas afectadas en el departamento del Quindío y demás territorios, especialmente a nuestros estudiantes y a sus familias, profesores y sus familias, administrativos y sus familias.

Estamos comprometidos con un proceso integral de continuidad de prestación del servicio, que incluye tres aspectos claves.

Atención humanitaria y social

Primero, el humanitario, tiene que ver con todo ese acompañamiento que vamos a hacer después de la caracterización, que ya está en camino, a estudiantes, profesores y administrativos, no solamente para apoyarlos en un proceso de retorno gradual a la actividad académica, sino también en situaciones críticas que tengan en sus viviendas y sus familias con recursos que podamos nosotros destinar vía apoyos nacionales e internacionales que ya nos han ofrecido.

Continuidad del servicio académico gradual y puntual

El segundo aspecto tiene que ver con la continuidad del servicio académico, que como lo manifestamos será gradual, progresivo, siempre teniendo en cuenta la particularidad de las personas en el sentido de que la caracterización al final determinará la fecha real de inicio. El Consejo Académico en un estudio muy juicioso planteó inicialmente el 24 de agosto.

Esto porque también hay unos compromisos que deben adquirir los profesores, los directores de programa, la misma institución en todo ese alista- alistamiento tecnológico, pero el inicio definitivo se dará después de tener la caracterización, que como ya le dije, está en camino.

Reconstrucción Física

Rector: el tercer aspecto, que también estamos gestionando, es todo lo relacionado con la reconstrucción física, consecución de recursos, y por eso hemos hecho muchas gestiones ante Sistema Universitario Estatal, ASCUN, Ministerio Educación Nacional, al señor Presidente de la República, la aseguradora, porque sí estamos convencidos que debemos atender todas las aristas para que podamos regresar gradualmente a las condiciones que teníamos antes del terremoto del pasado lunes.

¿Cuánto valdría la reconstrucción de las zonas afectadas de la universidad?

El rector de la universidad del Quindío, Luis Fernando Polanía: Con los expertos de la Facultad de Ingeniería entramos a cada una de las edificaciones e hicimos un presupuesto preliminar, que fue el que le entregamos en horas de la tarde al señor Presidente de la República, que asciende más o menos en el tema de infraestructura, sin contar los muebles, enseres, computadores, etcétera, a 120.000 millones de pesos.

El dato definitivo lógicamente se va a conocer después de que retiremos escombros, después de que le hagamos unos reforzamientos parciales que se necesitan y ya empezamos con ese proceso de negociación con la aseguradora.

Adrián Trejos

Y el otro aspecto, el miércoles, el Consejo Académico expidió el acuerdo por medio del cual se plantea una continuidad del servicio académico a partir del 24 de agosto, pero reitero, todo depende del análisis final y de la caracterización para poder identificar las realidades de cada una de las personas miembros de la comunidad académica.

¿En qué porcentaje quedó afectado la universidad y en qué porcentaje se va a utilizar?

Rector: en términos generales la universidad más o menos en un 60% tuvo afectación, pero sí quiero dejar muy claro que esta afectación no corresponde a elementos estructurales. Esto quiere decir que ninguna edificación estuvo en riesgo de colapsar. Sí en elementos no estructurales, como paredes, cielorrasos, culatas, etcétera.

Entonces, que eso pues lógicamente también tiene sus repercusiones y puede ocasionar daños graves a las personas. Pero en términos generales más o menos el 60% tuvo afectaciones.