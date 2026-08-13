Una persona fallecida y más de 8.000 estructuras en Armenia afectadas tras el fuerte sismo

Armenia

Tras tres días del terremoto en el Eje Cafetero se entrega un nuevo balance sobre la tragedia en cuanto a las afectaciones en estructuras que es una de las mayores problemáticas en Armenia.

Precisamente Yenny Alexandra Trujillo de la alcaldía de la capital quindiana sostuvo que ya son 8. 664 estructuras afectadas, 134 personas lesionadas que están siendo atendidas en centros asistenciales y confirmó la muerte de una persona en el marco de la tragedia.

Es de mencionar que quien perdió la vida en la ciudad es una persona que mediante el sismo cayó de un quinto piso de una edificación y aunque resultó herida, finalmente falleció mientras recibía atención médica.

La funcionaria también manifestó que cuentan con un albergue temporal en el coliseo del Sur de la ciudad donde brindarán las condiciones para quienes hayan perdido todo en medio de este fuerte sismo.

“Nuestro alcalde está visitando las zonas afectadas y entregando las respectivas ayudas humanitarias puesto que es un momento en el que debemos solidarizarnos especialmente con quienes han perdido todo”, mencionó.

Añadió: “En este momento la Alcaldía Municipal con el equipo de ingenieros, también agradecerle a todos los voluntarios que se han vinculado. Se están visitando los reportes de 8.644 edificaciones afectadas aquí en el municipio de Armenia. 134 personas que han sido también lesionadas están siendo atendidas en los centros asistenciales y lastimosamente una persona fallecida”.

Asimismo dijo: “Tenemos también un sitio de albergue que está adecuado en el Coliseo del Sur. Estamos de de parte de la Alcaldía, nuestro alcalde está visitando también personalmente los barrios, entregando las ayudas que han llegado y también que por parte de la Administración Municipal”.