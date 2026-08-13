Gobernador del Quindío invita a ingenieros para inspeccionar viviendas afectadas por terremoto

Armenia

Tras el fuerte sismo que sacudió al Eje cafetero una de las mayores complejidades en el departamento es el relacionado con las viviendas puesto que muchas quedaron con grietas y partes de la estructura colapsadas.

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis invitó a ingenieros civiles estructurales para que apoyen el proceso de evaluación y revisión a viviendas y edificaciones en el departamento.

Sostuvo que la idea es convocar a los ingenieros de todo el país para que emitan un concepto real sobre unos componentes técnicos de las estructuras con el fin de identificar cuales deberán demoler, reestructurar o acondicionar.

Reconoció que los municipios más afectados del departamento son Quimbaya y Montenegro por lo que establecen las acciones para fortalecer las intervenciones que permitan superar la contingencia.

En cuanto a la falta de comunicación en el municipio de Quimbaya porque persiste la dificultad de conectividad manifestó que ya con el secretario de las TIC buscan establecer equipos que permitan mejorar ese aspecto que es una gran problemática actualmente.

“ya llegamos nosotros acabamos de enviar, estábamos ahorita en un consejo de gobierno y enviamos a John Mario Liévano de las TICS, lleva cuatro Starlink para darle conectividad por lo menos al municipio. Efectivamente estuvimos nosotros allí y encontramos que no había absolutamente señal, entonces esto para nosotros es algo muy importante que necesitamos actuar y tratar de solucionar”, dijo.

Añadió: “La solidaridad de los quindianos es muy especial, de sentir el acompañamiento y es más, no solamente los quindianos, han venido de Ibagué personas en camionetas trayendo mercados, trayendo frutas, verduras y eso ha sido algo muy muy bonito en que hoy vemos que los colombianos somos unidos, que los colombianos tenemos ese corazón de servir, de ayudar y bueno, eso para mí ha importado mucho en estos momentos que tenemos tan complejos para el Quindío”.