Alcalde de Armenia y la preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño en las regiones

Armenia

El alcalde de Armenia, James Padilla luego de reunión de asocapitales en Armenia dijo que los mandatarios están en alerta ante los efectos que podría traer al país la llegada del fenómeno del niño.

El mandatario de la capital del Quindío expresó “efectivamente es una preocupación enorme que se tiene a nivel nacional por lo que se viene con este fenómeno del niño, que según nos explicaron los expertos es uno de los más fuertes en los últimos años y que va a durar más tiempo, se habló el tema eléctrico, se habló el tema de racionamiento, se habló el tema de cómo las ciudades están trabajando para menguar esta situación que se vaya a presentar.

Y agregó “Es así como nosotros, los mandatarios y cada una de las ciudades tiene que presentar un proyecto, un programa, un plan a los ministerios para ver cómo se va a tratar, cuáles van a ser las estrategias para para controlar este fenómeno del niño tan grande que se tiene. Esperamos poco a poco y con las recomendaciones que nos den a nivel nacional y poder ir solucionando este tema y presentar un informe muy completo”

Reunión Asocapitales y Gestión del riesgo

La Alcaldía de Armenia, participó activamente en la mesa nacional para la construcción del plan de acción que será implementado frente a los efectos del fenómeno de El Niño, previsto para el segundo semestre del año.

El encuentro, convocado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, reunió a entidades nacionales y territoriales con el objetivo de coordinar estrategias de prevención, preparación y respuesta ante los posibles impactos de este evento climático.

Javier Vélez Gómez, director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, de Armenia indicó “Desde la Alcaldía de Armenia venimos trabajando de manera articulada con las diferentes entidades municipales para fortalecer las acciones de prevención, preparación y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Nuestro objetivo es anticiparnos a los riesgos, proteger a la comunidad y garantizar la capacidad de reacción institucional ante cualquier eventualidad que pueda presentarse”

El espacio sirvió para socializar las medidas que deben ser implementadas por los municipios para prevenir y atender posibles afectaciones en la salud pública, incendios de cobertura vegetal y forestales, incendios estructurales, así como la reducción de los caudales de ríos y fuentes hídricas, una de las principales preocupaciones asociadas a los periodos de sequía.

La participación en esta mesa nacional permitió actualizar información, intercambiar experiencias con otras ciudades del país y consolidar las acciones que ya se vienen desarrollando en Armenia para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas y a la disminución de las fuentes hídricas.

La Alcaldía de Armenia hizo presencia con representantes de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd; Empresas Públicas de Armenia, EPA, y el Departamento Administrativo de Planeación.