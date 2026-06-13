Nueve perros fueron rescatados por las autoridades en Armenia tras presunto maltrato animal

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Armenia

El caso se registró en el barrio Santander al sur de la capital quindiana donde a través del programa de Bienestar Animal de la administración municipal, la Policía Ambiental y médicos veterinarios se logró el rescate de los nueve caninos que presuntamente eran víctimas de maltrato animal y condiciones inadecuadas de tenencia.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que los vecinos alertaron sobre la situación por lo que generaron la intervención correspondiente en cuanto a establecer un plan de mejoramiento, sin embargo, en una segunda visita que realizaron para verificar el cumplimiento de los requisitos se evidenció que el estado de los perros empeoró.

“Un hecho que se presenta mediante denuncia a los vecinos, al cual se le había hecho una visita inicial con plan de mejoramiento, ya se hizo una segunda visita para verificar cumplimiento de requisitos, donde se establece que no solo no se dio el plan de mejoramiento por parte del tenedor de los caninos, sino que se agravó la situación de los mismos", manifestó.

Aseguró que ante el panorama la Policía llevó a cabo la aprehensión material preventiva apuntando a la protección animal.

Destacó que la persona responsable de los nueve perros fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por maltrato animal así que llamó la atención de la comunidad ya que alertó que este tipo de casos son recurrentes en la capital quindiana.

“La Policía Nacional procedió a la incautación de los caninos llevándolos para zoonosis de la alcaldía de Armenia colocando a disposición de la fiscalía al tenedor de estos nueve peluditos por el delito de maltrato animal", mencionó.

Añadió: “Situación que se viene dando de manera reiterada en la ciudad de Armenia, por eso hacemos un llamado a todos los armenios a que recuerden que nuestros peluditos son seres sintientes que se deben de cuidar y se deben de proteger".

Es de anotar que los perros fueron trasladados al Centro de Zoonosis, donde reciben valoración médica, atención integral y protección para garantizar su bienestar y recuperación.