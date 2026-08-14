Ministra de Trabajo anuncia que al Quindío llegarán más 50 toneladas de ayudas humanitarias

Armenia

La ministra de Trabajo, Natalia López está en el Quindío y ha confirmado que llegarán a la ciudad de Armenia más de 50 toneladas de ayudas humanitarias.

La ministra del trabajo Natalia López Fuentes, se reunió en la noche del jueves 13 de agosto en Armenia con el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya y alcaldes del departamento del Quindío, donde dio a conocer detalles de las ayudas, de dónde provienen, y señaló que próximamente continuarán llegando otras similares hasta cubrir necesidades en los 12 municipios del Quindío.

Y explicó “una conversación a través telefónica con el presidente de la República en el que me informa que me comunicara con la primera dama la señora Ana Lucía Pineda donde a través de varias acciones realizadas el día de hoy han enviado al departamento del Quindío al centro de convenciones 35 toneladas que salieron hoy desde la ciudad de Bogotá.

Más información Afectados y evacuados por daños en edificios de apartamentos en Armenia exigen agilizar soluciones

Además, para Armenia 2.5 toneladas de ayudas humanitarias que salieron desde la ciudad de Barranquilla y 32 toneladas que salieron desde Unicentro.

Al municipio de Quimbaya dos ingenieros estructurales para conocer también de cerca cuáles son las afectaciones a las viviendas que hoy se encuentran por el terremoto afectadas.

Un contenedor de alimentos calientes, 7 toneladas de ayudas también humanitarias que salieron desde Barranquilla y una donación de la iglesia Lugar de Su presencia. Y ajeno al municipio de Génova una planta eléctrica entre otras ayudas

Sobre plan de vivienda y las cajas de compensación

La ministra explicó “mandé a llamar nuevamente al director de Comfenalco porque el llamado pues lo hicimos nosotros al director para que asistiera a esta reunión debido a que en días anteriores me convocaron a través de la vicepresidencia bajo el liderazgo del vicepresidente José Manuel precisamente para revisar estos fondos que hoy hacen parte de las cajas de compensación familiar que nos alivian mucho frente a este tipo de emergencia.

Me comprometo a hacer ese enlace articulador entre el Ministerio de Vivienda, Comfenalco y por supuesto el Ministerio del Trabajo para revisar los fondos que hoy se encuentran disponibles para lograr minimizar este impacto a las viviendas y a muchos de los ciudadanos que hoy se encuentran con afectaciones a raíz de la emergencia.