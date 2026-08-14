Afectados y evacuados por daños en edificios de apartamentos en Armenia exigen agilizar soluciones

Armenia

Caracol Radio Armenia continúa recorriendo los sectores afectados en la ciudad por el terremoto del lunes 10 de agosto en esta oportunidad en el conjunto residencial Las Vegas, ubicado en la Carrera 18 # 48-97 al sur de la ciudad de Armenia, muy cerca al Mirador de la Secreta. Como ustedes pueden ver antes de hablar con los invitados, pues este edificio está con un riesgo muy grande. Eh externamente se ve internamente también y les han dicho que es muy riesgoso estar aquí, incluso de una posibilidad de colapso.

Henry Gómez desde hace cuatro años vive en este edificio y esto manifestó “han venido de la alcaldía dos veces a tomar datos básicamente de las personas tanto arrendatarias como propietarios, hacer el censo para hacernos partícipes de alguna ayuda como tal, pero hasta ahora no se ha visto ninguna ayuda.

¿Su apartamento cómo quedó?

Deteriorado, bastante, las paredes con posibilidad de colapso, eso me dijo el ingeniero, difícil porque queda completamente destruido e ingresaron los bomberos dijeron que era invivible, en este momento no se puede habitar.

¿Qué llamado hacer?

Yo creería que por medio de la gobernación o la alcaldía como tal venir, mandar a la persona idónea, la persona que se encargaba de manejar todo lo que es estructura, como le digo con todo su equipo y dar un dictamen real.

Juan Manuel Restrepo, otro de los afectados

Yo en este momento sigo viviendo acá, aquí en la zona de aquí atrás, en el parqueadero, el primer piso es donde yo vivía, mi familia somos seis, tenemos un bebé y realmente pues yo tengo mis animales, tengo mis cuatro perros, mis cuatro gatos y mi hermanito de 12, ayer cumplió años aquí y realmente es muy difícil.

Vanessa Porras

Y ahora se han descarado con los arriendos es muy complicado porque todos estamos preocupados. Aquí hay personas mayores que se han ido, visitas, amigos. Yo 100% ya llevo 3 días con hoy 24 horas acá, como lo ven. Entonces es un llamado de atención para todas las personas, que no le suban los arriendos, que favorezcan. Es todo lo contrario, listo, van a cobrar 1 millón, listo, pero no cobren el anticipo, que no hagan papeleo Y sean solidarios también.

Tanto papeleo es muy duro, de 70,000 pesos un papeleo. Dura 1 hora para que te digan, “No.” Entonces es muy complicado, por eso que las alcaldías, que vengan y censen, o sea, no sé cómo decirlo. Porque aquí viene gente, “Ah, sí, eso está dañado, no se puede vivir.” Ven el roto de mi casa, de mi apartamento que se comunica con la vecina, no, puedes vivir aquí.

Sí, sí, las soluciones de entre todos. Por ejemplo, los sonidos, vea este techo de enseguida que también está es incómodo el sonido para dormir, es incómodo porque pues mis perros, mis perros están acostumbrados a la cama y aquí están tirados en la tierra. Yo soy estilista canino y yo ver a mi perro sucio, es difícil, es ser mecánico y no arreglar la moto, es tener plancha y no planchar la camisa. No, es que es muy difícil.

Y llega la gente aquí, un mercado, un mercado para todos. ¿Para qué un mercado? Necesitamos una casa, necesitamos que la gente baje los precios

Urbanización Villa Ximena en Armenia

Al sur occidente de Armenia en el barrio la Clarita, los cuatro bloques de apartamentos de la urbanización Villa Ximena fueron declarados en alto riesgo y no están habilitables, los afectados piden soluciones.

John Jairo, Correa uno de los administradores de la urbanización “son 80 apartamentos y han declarado los cuatro bloques quedaron declarados en alto riesgo. No puede vivir la gente, porque las calles las paredes quedaron agrietadas, unas colapsaron, las cubiertas de los techos se nos cayeron unos, entonces no podemos vivir. No tenemos agua, no hay luz y no hay gas.

Entonces en estos momentos están como en las casas, en otras partes porque dentro del conjunto no pueden vivir. Entonces no estos momentos gracias a Dios la solidaridad de la gente pues estamos con eso.

Vanessa Porras

Necesidad de soluciones

Pero sí necesitamos es que vengan y nos hagan un estudio de la estructura como tal, para poder activar la póliza, lo que necesitamos es que vengan expertos y nos y nos indiquen y que nos dejen todo en escrito de que para poder empezar a hacer lo de la póliza.

Sobre todo, porque acá hay gente que son pensionados adultos mayores, de tercera edad. Hay gente que mejor dicho para para bajar de un apartamento, todo eso. Por eso de pronto pues están en unas casas, pero no pueden vivir tres o cuatro meses en una casa. Toca buscar solucionar ligero. Las gestiones del gobierno para que nos ayuden con lo de las paredes, con la parte hidráulica del edificio, la parte de la resistencia, lo que toque hacer, lo que toque hacer.