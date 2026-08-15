Armenia recibirá hospital de campaña desde Bogotá para atender a los afectados por el terremoto

Dos pisos del hospital San Juan de Dios no se pueden usar por afectación debido al terremoto. Foto: Adrián Trejos/ gobernación del Quindío

Armenia

En las próximas horas, llegará desde la ciudad de Bogotá al Hospital San Juan de Dios de Armenia un hospital de campaña, como contingencia debido a que dos pisos del centro asistencial están evacuados y afectados por el terremoto.

Ante el cierre de varios pisos del centro asistencial por algunas afectaciones luego del terremoto del pasado lunes, la secretaria de Salud, Luisa Fernanda Arcila, por directriz del gobernador Juan Miguel Galvis, lideró ante el ministerio la solicitud para que fuera destinada esta unidad móvil médica, que llega dotada de plantas eléctricas, camillas hospitalarias, equipos biomédicos esenciales, además de insumos médicos que facilitarán la atención de los pacientes.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente encargado del centro asistencial, Antonio José Jaramillo, que entregó detalles de cómo está funcionando el principal hospital del Quindío y la llegada del hospital militar.

“Realmente, el hospital en estos momentos, dentro de la anormalidad de la situación que tenemos, está teniendo una operación con unas dificultades porque perdimos unas camas que no hemos podido utilizar porque tenemos dos pisos afectados, pero algunos servicios críticos como Unidad de Cuidado Intensivo, Urgencias, Quirófanos, Maternidad, que es tan importante, sala de partos y Pediatría, los tenemos ubicados en su sitio”.

“Pediatría nos faltó ubicarlo en el sitio, pero está en un sitio donde podemos proteger a los niños. De resto, estamos manejando una contingencia que nos está permitiendo hacer una buena labor. Tenemos una carpa hangar donde tenemos unos 27 pacientes, pero están siendo manejados con toda la asepsia y con todos los protocolos que nos corresponden”.

Ayuda de Redsalud

“Hemos recibido la ayuda de Red Salud Armenia, donde tenemos 16 pacientes de Medicina Interna; ellos nos prestan el espacio, pero nuestro equipo de Medicina Interna está allá. Es decir, el hospital está trabajando dentro de la anormalidad con una cierta normalidad”.

Vanessa Porras

“Ahora estábamos en Comité de Emergencias mirando cómo retomar mayor normalidad a partir de la próxima semana, tomando decisiones de seguir interviniendo unos espacios para que vaya llegando nuestro equipo”.

“Hay que resaltar el equipo de trabajo del San Juan de Dios, tanto la gente asistencial como los de mantenimiento, el equipo administrativo, nuestros compañeros de vigilancia, de aseo, de alimentación; ha sido un apoyo increíble, han hecho su trabajo todos resilientes, sabiendo que algunos tienen dificultades en sus hogares; igual están aquí atendiendo y haciendo su labor con todo el amor por este hospital, porque es que este hospital abraza, este hospital es muy rico trabajar.

¿Cómo les ha ido con los insumos?

“Nosotros hemos trabajado con nuestros insumos y medicamentos que afortunadamente tenemos allí. No es fácil, no podemos recibir fácilmente de afuera porque no sabemos cómo ha sido la cadena de custodia, pero al Ministerio de Salud le hicimos una solicitud; estamos esperando que nos defina para enviarnos insumos y medicamentos que les pedimos”.

Hospital de campaña

“Viene un hospital de campaña del Ministerio de Salud, un hospital de campaña, pues, con unas mayores comodidades que vamos a ubicar en una parte del parqueadero para tener allí las hospitalizaciones que no hemos podido tener acá”.

Cortesía Gobernación Quindío

“Gracias a la población, a todos los que se han vinculado, nos han traído agua; hemos podido suplir de agua para las tardes de calor y para las noches estar hidratándose, tanto nuestro equipo como los pacientes. Nos han traído cobijas, ha habido empresas que han venido con refrigerios para la gente asistencial, para nuestros trabajadores asistenciales, nuestro equipo de salud”.

“Le han traído refrigerios, pero digamos que en materia de dotación y medicamentos estamos supliendo. Hemos podido suplirlo sin problema. Y como le digo, estamos esperando; el Ministerio nos va a hacer un envío. Y con entidades que distribuyen ese tipo de dispositivos o medicamentos, hemos recibido algunas donaciones y como son entidades dedicadas a eso, sí podemos hacerlo”.