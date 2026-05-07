Señalan al cabecilla alias ‘Chala’ como responsable de la desaparición del periodista Mateo Pérez

Antioquia

Luego de la denuncia de la desaparición y el asesinato del periodista independiente de Yarumal, Mateo Pérez , a manos de las disidencias en zona rural de Briceño, Antioquia, como lo ha denunciado Caracol Radio. La gobernación ha señalado a un cabecilla como presunto responsable de este hecho.

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La entidad gubernamental, desde la Secretaría de Seguridad, está ofreciendo una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de Jhon Édison Chala Torrejano, alias ‘Víctor Chala’, quien haría parte de las disidencias y, según fuentes consultadas, sería el segundo cabecilla del frente 5to en el norte de Antioquia, comandado en el país por alias ‘Calarcá’.

Cabe recordar que ‘Chala’ es el señalado de enviar el audio con el que ordenaba un desplazamiento masivo de la zona rural de Briceño y que terminó con cerca de 200 campesinos en el área urbana el pasado 19 de abril.

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Además, esta persona fue enviada a Antioquia desde hace algunos meses por alias ‘Calarcá’ para que fortalezca la presencia del 5to frente en el norte de Antioquia, especialmente en los municipios de Briceño, San Andrés de Cuerquia y Toledo; mientras que, en el Occidente, en Sabanalarga.

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