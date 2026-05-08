'Chalá’, señalado por desaparición del periodista Mateo Pérez, se exhibe recorriendo en carro y moto municipios de Antioquia

Alias “Víctor Chalá”, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, aparece en múltiples fotografías y videos publicados en redes sociales portando armamento de largo alcance, usando prendas militares y recorriendo distintos municipios del norte del departamento.

Caracol Radio conoció imágenes en las que alias “Chalá” se muestra movilizándose en camionetas y motocicletas por trochas y corredores rurales de Antioquia, zonas donde delinque el frente 36 de las disidencias Farc, estructura criminal a la que es vinculado por organismos de inteligencia.

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En varias de las fotografías aparece sosteniendo fusiles, usando chalecos y prendas tácticas, mientras que en otros videos graba desplazamientos por caminos destapados y zonas montañosas, mostrando parte de los movimientos de esa estructura armada ilegal en Antioquia.

Según información conocida por Caracol Radio, alias “Víctor Chalá” tendría una trayectoria criminal de más de 15 años y es señalado de manejar finanzas ilegales ligadas a la extorsión, además de ordenar acciones terroristas mediante la activación de artefactos explosivos.

Las autoridades sostienen que este hombre habría sido enviado por alias “Calarcá” para fortalecer la expansión del frente 36 en municipios como Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia, zonas golpeadas por la confrontación armada entre grupos ilegales.

Mientras avanzan las investigaciones por la desaparición del periodista Mateo Pérez, la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicar a alias “Víctor Chalá”.

‘Chalá’ se exhibe armado y recorriendo municipios mientras es buscado por desaparición de periodista. Foto: suministrada. Ampliar ‘Chalá’ se exhibe armado y recorriendo municipios mientras es buscado por desaparición de periodista. Foto: suministrada. Cerrar

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