Tasa de seguridad no cambiará para financiar nueva Metropolitana: secretario José Luque

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, aseguró que la creación de la nueva Policía Metropolitana de Soledad y Malambo representa un avance histórico para la seguridad del departamento. Asimismo, reiteró que la financiación de este proyecto dependerá, en gran medida, de los recursos provenientes de la tasa de seguridad, mecanismo que, según afirmó, continuará operando sin modificaciones.

Luque destacó que estos recursos seguirán distribuyéndose entre todos los municipios del departamento y señaló que la Gobernación del Atlántico ya venía fortaleciendo las capacidades institucionales que servirán de base para la nueva unidad policial.

El funcionario confirmó que, dentro de los proyectos priorizados por la administración departamental, se encuentran recursos por 30.000 millones de pesos destinados a la infraestructura de la futura Policía Metropolitana.

“Ya se dio un gran paso con la autorización del proyecto, pero ahora hay que estructurarlo y desarrollarlo de manera articulada. No hay espacio para discusiones sobre la tasa de seguridad, porque será precisamente este mecanismo el que permitirá la cofinanciación del proyecto. Tanto las alcaldías de Soledad como de Malambo conocen este proceso porque hemos sostenido múltiples reuniones con el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía”, explicó.

Según Luque, los 30.000 millones de pesos priorizados por la Gobernación serán destinados como aporte para los convenios que los municipios suscriban con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), entidad que también aportará recursos para hacer realidad la nueva Metropolitana.

La futura sede principal de la institución será construida en un terreno aportado por la Alcaldía de Soledad. Mientras se desarrolla ese proyecto, la nueva unidad operará desde la estación de Policía del barrio Los Almendros, cuya infraestructura fue intervenida por la Gobernación del Atlántico durante el año pasado.

Aportes de Soledad a la tasa de seguridad

Frente a la solicitud de la alcaldesa de Soledad sobre la distribución de los recursos de la tasa de seguridad tras la creación de la nueva Metropolitana, el secretario aseguró que estos fondos no pueden fragmentarse por municipios y que su destinación responde a criterios de necesidad en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

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“Por cada peso que recauda Soledad, la Gobernación ha invertido dos pesos en ese municipio durante este gobierno. En el caso de Malambo, por cada peso recaudado se han invertido 4,1 pesos. Los proyectos ejecutados están debidamente soportados y detallados”, afirmó.

El funcionario precisó que Soledad aporta el 7,5 % del recaudo total de la tasa de seguridad, mientras que Malambo contribuye con el 1,4 %. Sin embargo, insistió en que estos recursos se distribuyen de manera equitativa en todo el departamento, de acuerdo con las necesidades de cada territorio.

Asimismo, recordó que varias obras ejecutadas en Soledad han sido financiadas con recursos de la tasa de seguridad, entre ellas la plaza principal del municipio, la estación de Policía del Centro y el polideportivo de Soledad 2000.

Finalmente, señaló que los municipios también cuentan con recursos propios provenientes de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), financiados con el 5 % de los contratos de obra pública, recursos que también pueden destinarse al fortalecimiento de la nueva Policía Metropolitana de Soledad y Malambo.