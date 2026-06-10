Oficializan la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, Atlántico

La Policía Nacional oficializó la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, mediante la Resolución 01568 del 9 de junio de 2026, una decisión que busca fortalecer la seguridad, la convivencia ciudadana y la capacidad operativa de la Fuerza Pública en dos de los municipios más poblados y de mayor crecimiento del Atlántico.

La nueva estructura policial es el resultado de las mesas de trabajo adelantadas entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las administraciones municipales, con el propósito de responder a una necesidad histórica planteada por las autoridades y las comunidades de ambos territorios.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la creación de la MESYM “permitirá optimizar la prestación del servicio de policía para una población cercana al millón de habitantes, fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control, así como la articulación entre las autoridades locales y la Fuerza Pública”.

El viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, destacó la importancia de esta decisión para el departamento del Atlántico. “La creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo va a fortalecer la capacidad operativa y el pie de fuerza de estos municipios, que históricamente han tenido una capacidad inferior a la que exige una población cercana al millón de habitantes”, afirmó.

Berdugo agregó que “es una decisión que además estará acompañada de fortalecimiento tecnológico, de infraestructura y de comunicaciones, lo que permitirá avanzar en mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos”, resaltando que el proyecto incluye inversiones orientadas a robustecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública.