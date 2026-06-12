Obras de redes de agua en Villa Campestre continúan generando malestar entre la comunidad

Las obras de instalación de redes de aguas residuales y drenaje pluvial que se ejecutan en la vía Las Dunas con carrera 51C, en Puerto Colombia, continúan generando inconformidad entre los residentes de Villa Campestre.

Habitantes y administradores de conjuntos residenciales aseguran que los trabajos, que se han prolongado durante varios años, han ocasionado problemas de movilidad, afectaciones a la infraestructura y retrasos que mantienen en incertidumbre a la comunidad.

Erika Ochoa, administradora y representante legal del conjunto Quinta de Villa Campestre 2, señaló que las intervenciones relacionadas con la instalación de tuberías han complicado el ingreso y la salida de vehículos de los conjuntos residenciales ubicados en el sector.

Según explicó, desde el inicio de las obras los residentes han enfrentado constantes cierres viales y restricciones.

“Desde 2024 hemos venido sufriendo afectaciones por las obras que se adelantan en el sector. En 2025 nos causaron inconvenientes en una zona donde inicialmente pretendían instalar un tubo de aguas residuales. Sin embargo, la copropiedad y los residentes manifestamos nuestra oposición a esa intervención, por lo que finalmente decidieron realizarla más abajo. Aun así, consideramos que la obra nos generó perjuicios. Además, durante la instalación de las tuberías pluviales y residuales se presentó un daño en la red de media tensión que suministra energía al conjunto residencial. La solución que implementaron fue realizar unos empalmes provisionales, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa medida. Lo que exigimos es que nos reparen y solucionen de manera definitiva todos los daños que ocasionaron durante la ejecución de las obras”, dijo Ochoa.

La administradora denunció además que durante la ejecución de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se habrían presentado daños en varias copropiedades.

Entre los casos mencionó afectaciones a la infraestructura eléctrica del conjunto, específicamente a una línea de media tensión que suministra energía a los residentes.

Asegura que las soluciones implementadas por el Consorcio corredor vial UND F2 hasta ahora han sido temporales y que aún esperan reparaciones definitivas.