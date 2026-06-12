17 productos de la canasta familiar redujeron precios en Granabastos

La Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, reportó este viernes 12 de junio la reducción de los precios en 17 de los productos de la canasta familiar para este puente festivo.

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Entre los productos con mayores reducciones se destacó la cebolla junca sucia en presentación de bulto de 32 kilogramos, cuyo precio pasó de 102.000 a 70.000 pesos, registrando una caída del 31 %. De igual forma, la cebolla junca en bulto de 24 kilogramos bajó de 110.000 a 78.000 pesos, equivalente a una reducción del 29 %.

También sobresalieron las disminuciones del corozo, que pasó de 7.000 a 5.000 pesos por bulto de 45 kilogramos (-29 %), y del maracuyá antioqueño, cuya bolsa de 10 kilogramos descendió de 68.000 a 50.000 pesos (-26 %).

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El ají dulce topito ocañero disminuyó de 160.000 a 130.000 pesos por bulto de 40 kilogramos, una variación del 19 %.

Otros alimentos también bajaron de precio

La habichuela de Santander redujo su precio de 78.000 a 60.000 pesos por bulto de 18 kilogramos (-23 %), mientras que la habichuela ocañera pasó de 66.000 a 55.000 pesos (-17 %).

Por su parte, el pimentón rojo valluno disminuyó de 60.000 a 50.000 pesos por caja de 10 kilogramos, y el limón Tahití pasó de 3.600 a 3.100 pesos por kilogramo.

Entre las frutas, la granadilla registró una reducción del 13 %, al pasar de 16.000 a 14.000 pesos por kilogramo, mientras que la pitahaya bajó de 15.000 a 14.000 pesos.

El tomate parejo, uno de los productos de mayor demanda, descendió de 90.000 a 80.000 pesos por caja de 24 kilogramos, mientras que el tomate antioqueño de cocina pasó de 102.000 a 96.000 pesos.

Pese a la tendencia general a la baja, algunos alimentos presentaron incrementos en sus precios. Entre ellos se encuentran la papa criolla, la mazorca, el repollo morado y blanco, así como la papa capira.

Estabilidad en abarrotes y normal abastecimiento

Los productos de abarrotes continúan mostrando estabilidad en sus precios, especialmente alimentos básicos como arroz, azúcar y aceites, que mantienen un comportamiento estable en el mercado.

En cuanto al abastecimiento se reportó el ingreso de aproximadamente 890 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.

Los mayores volúmenes correspondieron a 140 toneladas de papa provenientes de Santanderes, Cundinamarca y Boyacá; 105 toneladas de azúcar procedentes del Valle del Cauca; y 65 toneladas de productos de origen animal llegados desde distintos municipios del Atlántico.

Asimismo, la central reportó buena disponibilidad de productos que actualmente se encuentran en cosecha, entre ellos pepino, tomate de cocina, banano, papaya y mango.

La operación logística se desarrolló con normalidad gracias al ingreso de 92 vehículos de carga entre tractomulas, doble troques, camiones sencillos y turbos, garantizando el abastecimiento del mercado para el fin de semana.