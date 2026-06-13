Más de $104 mil millones en subsidios de vivienda impulsan nueva feria inmobiliaria en Barranquilla

El programa distrital Mi Techo Propio realizará del 12 al 14 de junio una gran feria de vivienda en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, con el propósito de acercar a las familias barranquilleras a las oportunidades de acceso a vivienda nueva y a los beneficios de los subsidios distritales.

La iniciativa busca seguir impulsando el sueño de la casa propia para miles de hogares de la ciudad. A la fecha, el Distrito ha destinado más de 104.436 millones de pesos para la asignación de cerca de 3.900 subsidios de vivienda, mientras que el programa acumula 6.681 postulaciones.

Durante los tres días de feria, los asistentes podrán conocer de primera mano la oferta de proyectos de vivienda nueva disponibles en la ciudad, recibir información sobre los requisitos para acceder al subsidio Mi Techo Propio y obtener asesoría personalizada para avanzar en sus procesos de compra.

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El evento contará con la participación de constructoras, entidades financieras, cajas de compensación familiar y otros aliados estratégicos del sector, quienes orientarán a los visitantes sobre créditos hipotecarios, subsidios complementarios, cierres financieros y alternativas de financiación para vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP).

La feria abrirá sus puertas el viernes de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, mientras que el sábado y domingo atenderá al público entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Como parte de las facilidades de acceso, durante el fin de semana los ciudadanos podrán llegar al evento utilizando la ruta A8-2 Vía 40 de Transmetro, que opera los sábados y domingos y tiene parada frente al Pabellón de Cristal del Gran Malecón.

Venta de viviendas positivo

Además del beneficio social para las familias, el programa ha contribuido al dinamismo económico de la ciudad. Según cifras de Camacol Atlántico, Barranquilla registró en 2025 un crecimiento del 58,39 % en las ventas de vivienda nueva frente al año anterior, alcanzando las 10.870 unidades vendidas, un comportamiento que superó ampliamente el promedio nacional.

El gremio constructor también ha resaltado que los subsidios locales se han convertido en una herramienta clave para fortalecer el mercado de vivienda VIS y VIP tanto en Barranquilla como en el departamento del Atlántico.

La entrada a la Gran Feria de Vivienda Mi Techo Propio será gratuita y estará abierta a todos los ciudadanos interesados en conocer las oportunidades de financiación y subsidios disponibles para dar el primer paso hacia la adquisición de vivienda propia.