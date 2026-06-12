Amplio corte de energía afectará a varios municipios del Atlántico este SÁBADO 13 de junio

Miles de usuarios en diferentes municipios del Atlántico estarán sin servicio de energía eléctrica este sábado 13 de junio debido a trabajos programados por Air-e Intervenida en la línea de transmisión Sabanalarga–Baranoa.

La empresa informó que las labores consisten en la reposición de aisladores con apoyo de personal técnico especializado, trabajos que se desarrollarán entre las 7:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Para garantizar la seguridad de las maniobras será necesario suspender temporalmente el suministro eléctrico en amplios sectores urbanos y rurales del departamento.

Sectores afectados

Entre las poblaciones afectadas se encuentran Usiacurí y Polonuevo en sus zonas urbanas y rurales, así como el corregimiento de Pital de Clarín y sectores ubicados sobre las vías Polonuevo–Santo Tomás, Baranoa–Polonuevo y Baranoa–Sibarco. También estarán sin servicio varias fincas, veredas y sectores aledaños a estos corredores viales.

En el municipio de Baranoa el corte impactará los barrios Guayabal, El Porvenir, Villa Dilia, San José, Paraíso, Primavera, Santa Helena, Villa Andrea, Loma Fresca Norte, Loma Fresca Sur, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Góngora, San Martín, Barahona, La Paz y Los Robles.

De igual forma, en Galapa resultarán afectados los barrios El Libertador, San Luis, San Martín, Salón Azul, Manga 3 de Mayo, Los Carruajes y Manga de Pital, además del corregimiento de Paluato y sectores ubicados sobre la carretera Galapa–Tubará. En Tubará, la suspensión del servicio incluirá la vereda Altamira y diversos sectores localizados en las vías que conectan con Baranoa y Galapa.

Otraz zonas

Los trabajos también dejarán sin energía a la zona urbana y rural de Piojó, así como a los corregimientos de Aguasvivas, El Cerrito, Saco y La Chorrera, además de los sectores de Punta Astillero y Bocatocino. En Juan de Acosta, el corte abarcará numerosos barrios de la cabecera municipal, entre ellos Santa Teresa, Buenos Aires, El Bolsillo, El Porvenir, El Recreo, Villa Estadio, Las Flores, Las Delicias y La Esperanza.

Asimismo, estarán afectados los corregimientos y sectores turísticos de Santa Verónica, Salinas del Rey, Caño Dulce, Bajo Ostión, Puerto Velero, Puerto Caimán, Playa Mendoza, Juaruco, El Morro y Playas de Edrimán, así como urbanizaciones y complejos ubicados a lo largo de la Vía al Mar entre los kilómetros 63 y 67.

Air-e Intervenida recomendó a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante la jornada de mantenimiento.