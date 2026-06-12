Hantavirus: científicos no encontraron roedores con la cepa del crucero en Argentina

El Ministerio de Salud argentino confirmó que tras revisar distintos ejemplares de roedores en la provincia de Mendoza se determinó que ninguno portaba la cepa de hantavirus encontrada en el crucero Hondius. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El Ministerio de Salud de Argentina informó que ninguno de los ejemplares de roedor analizados por científicos (en la provincia argentina de Mendoza) era de la especie que puede portar la cepa de hantavirus que se transmite entre humanos.

Esta revisión ocurre en el marco de la investigación por el brote del crucero MV Hondius.

El gobierno argentino realizó un muestreo similar en mayo en Tierra del Fuego (sur), provincia en la que se encuentra Ushuaia, desde donde zarpó el 1 de abril el crucero en el que se originó un brote de este virus, en el que tampoco hallaron ningún colilargo, como se conoce al roedor capaz de portar la cepa Andes de hantavirus.

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“En la identificación preliminar realizada en campo no se detectaron ejemplares Oligoryzomys longicaudatus, principal reservorio conocido del virus Andes en gran parte de la región patagónica”, señaló en su informe el Ministerio de Salud.

El proceso de investigación

Los profesionales instalaron más de 250 trampas en distintos sectores de la periferia de Malargüe, ciudad por donde transitó un turista neerlandés que se cree que contrajo el virus antes de embarcar en el crucero.

Los científicos hallaron, de forma “presuntiva”, ejemplares de Abrothrix olivacea, una clase de roedores que tienen documentada la presencia de anticuerpos de la cepa Andes, aunque por el momento no están considerados un vector importante.

“Los estudios de campo que llevamos adelante hasta el momento no arrojaron evidencias que permitan confirmar que los ejemplares capturados estén infectados”, señaló la doctora Carla Bellomo, del Servicio de Biología Molecular del Malbrán, aunque aclaró que los análisis de laboratorio sobre las muestras obtenidas aún continúan.

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Los casos en el mundo

La Organización Mundial de la Salud contabiliza hasta la fecha 13 casos confirmados o probables de hantavirus vinculados al brote del crucero, incluidos tres fallecimientos.

La cepa Andes es endémica del sur chileno y argentino y la única conocida que se transmite entre humanos.

Mendoza no registra circulación endémica confirmada de hantavirus. Los expertos subrayan que el riesgo de propagación descontrolada se mantiene bajo.