Brote de hantavirus: línea de tiempo de los últimos casos confirmados por la OMS y últimas medidas

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, partió este miércoles de Cabo Verde con rumbo a la isla atlántica española de Tenerife. FOTO: AFP

El crucero MV Hondius se ha convertido en el epicentro de un brote de hantavirus que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de varios países. La situación que empezó a manifestarse a principios de abril de 2026 ha evolucionado y a la fecha se tiene registro de un brote activo con 8 casos identificados y tres fallecidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado la implementación de estrictos protocolos sanitarios para contener la propagación del virus.

Cronología del brote de hantavirus

El 1 de abril, el MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, con un itinerario por el Atlántico Sur con escalas en diversas regiones. Según los reportes oficiales, el 6 de abril, un pasajero evidenció síntomas como fiebre, cefalea y diarrea leve a bordo. Su estado se deterioró, desarrollando distrés respiratorio severo y falleciendo el 11 de abril. El cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en la isla Santa Elena.

Ese mismo día, otro pasajero presentó síntomas compatibles con una neumonía y fue evacuado en avión a Sufradica el 27 de abril, donde permanece en Unidad de Cuidados Intensivos. El diagnóstico de infección por hantavirus se confirmó el pasado 2 de mayo.

Para el 28 de abril, otro ciudadano presentó neumonía con fiebre y falleció el 2 de mayo. Para esa fecha, la OMS fue informada sobre un número de pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo del crucero. El MV Hondius transportaba un total de 147 personas: (88 pasajeros y 59 tripulantes).

De acuerdo con la línea cronológica, el inicio de la enfermedad se situó entre el 6 y el 28 de abril de 2026, caracterizados por fiebre, síntomas gastrointestinales, progresión a neumonía y shock.

Fallecimientos y casos confirmados de hantavirus

Este miércoles 6 de mayo, la OMS confirmó un octavo caso del brote que corresponde a un ciudadano suizo que desembarcó en Santa Elena junto a su esposa antes de que se conociera la existencia del brote. Actualmente, está siendo tratado en Zúrich. Las autoridades rastrean a los 23 pasajeros que desembarcaron en este punto hace dos semanas.

Hasta el momento, se han confirmado tres fallecidos. El primer caso fue un hombre que murió el 11 de abril en el barco. Su esposa, que tomó un vuelo a Johannesburgo, falleció en servicios de emergencia. Una segunda mujer falleció el 2 de mayo, cuatro días después de mostrar signos de neumonía.

Tal como ha detallado la OMS, el hantavirus es un virus zoonótico, que pertenece a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, que es transmitido por roedores hacia los humanos, aunque detalla que estos contagios no suelen ser comunes.

La infección por hantavirus en humanos se adquiere principalmente por contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados.

Según la OMS, el hantavirus puede ocasionar en las personas enfermedades graves e incluso la muerte, pues tiene una rápida progresión que afecta a los pulmones y al corazón. Incluso, genera una fiebre hemorrágica que daña riñones y vasos sanguíneos.

El brote sigue siendo gestionado mediante una respuesta internacional coordinada que incluye investigaciones, aislamiento y atención de todos los casos, evaluación médica e investigaciones en laboratorio. La evacuación del crucero con pasajeros confinados por hantavirus será el lunes.

El crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, partió de Cabo Verde con rumbo a la isla de Tenerife. El buque transporta un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, que representan 23 nacionalidades. De ellos, 13 pasajeros y 1 tripulante son de nacionalidad española.

¿Hay cura para el hantavirus?

La OMS afirma que, hasta el momento, no hay cura para el hantavirus.

“No existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para la infección por hantavirus”, anuncian.

A pesar de ello, indican que la atención de la enfermedad debe hacerse a través del monitoreo clínico intensivo para manejar las complicaciones renales, respiratorias y cardiacas.

“El acceso temprano a cuidados intensivos, cuando está clínicamente indicado, mejora el pronóstico, especialmente en pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus”, mencionan.