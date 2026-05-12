OMS advierte que podrían surgir más casos de hantavirus tras repatriación de pasajeros MV Hondius

El director de la OMS afirmó este martes que el “trabajo no ha terminado” con la repatriación de los ocupantes del crucero afectados por hantavirus y pidió a los países que sigan sus “directrices” porque podrían surgir “más casos” de contagio.

“No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en Madrid, luego de haber estado en la isla española de Tenerife para la evacuación del Hondius.

La operación de repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes por la noche, tras lo cual el Hondius zarpó con una tripulación reducida hacia Países Bajos, su base.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una francesa, un estadounidense y un español.

En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.

“Los virus no conocen fronteras”

“En cuanto a los protocolos de seguridad” frente al hantavirus, “por supuesto la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan”, dijo Ghebreyesus en rueda de prensa junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Pero los países, que utilizan protocolos de salud diferentes, tienen “soberanía” y “no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos”, admitió.

“La recomendación de la OMS es que (las personas evacuadas) sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio”, detalló.

“Los virus no conocen fronteras”, subrayó el director de la OMS.

Francia pidió este martes una “coordinación más estrecha” de los protocolos en la Unión Europea.

De los catorce españoles que viajaban en el Hondius y que están guardando cuarentena en un hospital militar en Madrid, uno de ellos fue confirmado positivo y ha tenido fiebre “y síntomas respiratorios leves”, aunque se encuentra “estable”, señaló el martes el Ministerio de Sanidad.

Los restantes dieron negativo.

“El riesgo es bajo”

De su lado, Pedro Sánchez se feliz por el “éxito” de la operación en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

El mundo “no necesita más egoísmo, ni más miedo, lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”, dijo, al defender su decisión de acoger al Hondius.

“Escuchamos a muchos representantes públicos preguntarse por qué no acogía la operación el país africano de Cabo Verde”, donde el Hondius hizo escalada pero no recibió permiso para desembarcar a sus ocupantes, afirmó el dirigente socialista.

“Pero nosotros teníamos claro que la pregunta no era esa, que la pregunta correcta era otra (...) ¿Por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo?”, agregó.

España permitió fondear al Hondius en la isla del archipiélago de Canarias pese a la oposición del Gobierno regional, que dijo temer por la población local y pidió que el barco fuera atendido en Cabo Verde o siguiera directamente a Países Bajos.

El jefe de la OMS dijo entender “perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada”, pero aseguró que “el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial”.

El Hondius, que inició su viaje el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, debe llegar el fin de semana a Países Bajos.

El tipo del virus detectado a bordo del crucero, la cepa Andes, es una variante que puede transmitirse de persona a persona.

El hantavirus se transmite generalmente a partir de roedores infectados, con mayor frecuencia a través de su orina, heces y saliva.