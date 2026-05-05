¿Cómo se contagia el hantavirus; hay riesgo en Colombia? Estos son los síntomas de alerta

Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, habla sobre el acuerdo al que llegaron la OMS y la Sanidad para que epidemiólogos revisen esta tarde el barco con el brote de hantavirus antes de decidir su destino.

Según dijo Lindmeier lo que hay que hacer ahora es priorizar la evacuación de esas 3 personas que tienen reportadas con síntomas para tratamiento médico. “El crucero debe ir a un puerto para inspeccionar a todos los ocupantes y asegurar que no tengan síntomas o cualquier otra enfermedad, y así que todas puedan ir a casa”.

Detalló que lo primordial es evacuar a los sintomáticos, y saber si sí es este virus u otra enfermedad.

¿Cómo se contagiaron, cuál es la hipótesis?

“Hay muchas opciones, este crucero es muy especializado en poder ver esa vida silvestre, de hecho, los dos adultos que fallecieron viajaban en Latinoamérica, específicamente en Argentina, antes de abordar el crucero a comienzos de abril, entonces la hipótesis más probable es que se hayan infectado por fuera del crucero, que uno haya infectado al otro porque compartían cabina, tenían un contacto físico personal muy cercano”, dijo.

De este modo enfatizó que hay que analizar cómo se infectaron los otros y “confirmar con pruebas de laboratorios y las siete personas que muestran síntomas incluyendo, por supuesto, los que fallecieron”.

Algunos países tienen temor

“Es un miedo entendible porque hasta ahora se sabe muy poco del hantavirus, en general hay mucho miedo a raíz del COVID, es muy cercano y por eso los países y lugares temen recibir este crucero. La opción más viable en este momento es poder llevar un equipo médico a bordo que pueda examinar a los pasajeros de este crucero y determinar si es seguro, pero para hacer esto deben aceptar que este crucero llegue a un puerto”, explicó.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

“Este virus no se pasa fácil de humano a humano, incluso es muy difícil de pasarse con contacto cercano, entonces por eso es importante la investigación para saber cómo se pasaron estas infecciones. Pero el riesgo es bastante bajo lo que tiene determinado ahora la OMS”, reveló.

Y agregó: “Esta transmisión de humano a humano es bastante rara, es bastante extraña y se transmite con un contacto físico muy cercano”.

Síntomas del hantavirus

Lindmeier reveló cuáles son los síntomas que este produce:

Fiebre

Enfermedades respiratorias

Dificultad para respirar.

“Es como una infección en los pulmones que también algunos pacientes presentan náuseas. Es una mezcla de diferentes síntomas”.

¿Hay tratamiento para el hantavirus?

“No hay un tratamiento ahora mismo para esto. Se le puede dar algún tipo de soporte médico a estas personas para que se recuperen y se sientan mejor, pero no hay una medicina o un tratamiento disponible específicamente para tratar el hantavirus”, concluyó.