Qué es el hantavirus, síntomas de alerta y cómo se transmite: ¿existe cura, según la OMS?

Un nuevo virus puso en alerta a las organizaciones y entidades de salud del mundo. Se trata de un brote de hantavirus detectado en un crucero que será recibido por España.

Ante esta noticia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró a través de su portal web qué es, cuáles son los síntomas y cómo se transmite el hantavirus. ¿Es un verdadero riesgo para la humanidad?

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¿Qué es el hantavirus?

La OMS explica que se trata de un virus zoonótico, que pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, que es transmitido por roedores hacia los humanos, aunque detalla que estos contagios no suelen ser comunes.

Aseguran que en caso de infección puede provocar en las personas enfermedades graves e incluso la muerte, pues tiene una rápida progresión que afecta a los pulmones y al corazón. Incluso, genera una fiebre hemorrágica que daña riñones y vasos sanguíneos.

Diferencia en los hantavirus

Aunque se han descubierto diferentes tipos de hantavirus, se sabe que se encuentra principalmente en dos grandes regiones: América continental y Europa y Asia.

América continental : señala la OMG que el virus de ‘Los Andes’ pertenece a esa familia y se transmite entre personas tras contactos prolongados y cercanos. Se encuentra principalmente en Argentina y Chile.

: señala la OMG que el virus de ‘Los Andes’ pertenece a esa familia y se transmite entre personas tras contactos prolongados y cercanos. Se encuentra principalmente en Argentina y Chile. Europa y Asia: estos hantavirus suelen causar fiebre hemorrágica con síndrome renal hemorrágico. Sin embargo, a diferencia del otro, no se tiene antecedente de transmisión entre seres humanos.

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¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas de esta enfermedad en seres humanos inician entre la primera y la octava semana de la exposición:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Problemas gastrointestinales

Dolor abdominal, náuseas o vómito

Síntomas de alerta del hantavirus:

Síndrome cardiopulmonar porcino: la enfermedad puede progresar y causar tos, problemas al respirar y acumulación de líquido en pulmones.

la enfermedad puede progresar y causar tos, problemas al respirar y acumulación de líquido en pulmones. Fiebre hemorrágica: en etapas avanzadas puede causar presión arterial baja, trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.

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¿Hay cura para el hantavirus?

La OMS afirma que, hasta el momento, no hay cura para el hantavirus.

“No existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para la infección por hantavirus”, anuncian.

A pesar de ello, indican que la atención de la enfermedad debe hacerse a través del monitoreo clínico intensivo para manejar las complicaciones renales, respiratorias y cardiacas.

“El acceso temprano a cuidados intensivos, cuando está clínicamente indicado, mejora el pronóstico, especialmente en pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus”, mencionan.

Tips de prevención y control del hantavirus por parte de la OMS

Mantener limpias las viviendas y los espacios de trabajo.

Sellar las aberturas que permitan la entrada de roedores a los edificios.

Almacenar alimentos de forma segura.

Utilizar prácticas de limpieza seguras en áreas contaminadas por roedores.

Evitar barrer en seco o aspirar los excrementos de roedores.

Humedecer las áreas contaminadas antes de la limpieza.

Reforzar las prácticas de higiene de manos.

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