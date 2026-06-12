Elecciones en Perú: Sánchez propone reconteo y Fujimori prevé una semana más para conocer resultados

El candidato izquierdista Roberto Sánchez propuso a su rival derechista Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98% con leve ventaja a favor de ella.

Con 98,27% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,005% de los votos frente al 49,995% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

“Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”, anunció Sánchez en conferencia de prensa.

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Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales.

Una semana más

Keiko Fujimori dijo que tiene plena confianza en el sistema electoral y consideró que todavía habrá que esperar una semana para conocer al ganador de la contienda.

En declaraciones a periodistas a la salida de su vivienda, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), defendió la decisión aprobada a iniciativa suya en el Parlamento para estas elecciones de conservar los votos para ser recontados en caso de impugnaciones u observaciones realizadas por los partidos.

“Aunque esto demanda a los candidatos y la ciudadanía paciencia, porque creemos que este procedimiento puede dar alrededor de una semana, esto genera confianza y más credibilidad de parte de la ciudadanía. Entonces, creemos que nos corresponderá esperar una semana”, señaló la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

“El sistema es bastante transparente. Mantener las cédulas genera mucha credibilidad para hacer estos reconteos. Lo que sí tenemos que tener todos es esta prudencia para esperar los resultados, y yo calculo que estamos esperando por lo menos una semana”, reiteró.

¿Habrá reconteo?

La candidata defendió el derecho de su contrincante a buscar las anulaciones de una serie de mesas, especialmente en el extranjero, si bien precisó que hasta el momento su solicitud no ha cumplido con la formalidad ni con los pagos correspondientes para que las autoridades electorales atiendan estos reclamos.

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Sin embargo, Fujimori no comentó la propuesta que lanzó Sánchez, casi en simultáneo desde su local partidario, de solicitar a las autoridades electorales una revisión integral de toda la votación para darle mayor transparencia y certeza a los resultados, ante las impugnaciones presentadas por ambos grupos en mesas de votación en el territorio peruano y en el extranjero.

¿La cuarta es la vencida?

Fujimori conoce bien el procedimiento de anulación, pues ella trató de hacer lo propio con miles de votos en las elecciones de 2021, cuando no aceptó su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo y buscó revertir los resultados con una serie de recursos legales que no tuvieron efecto, al considerar sin pruebas sólidas que fue víctima de un fraude.

El ganador de la contienda obtendrá el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales impulsadas por el Parlamento.