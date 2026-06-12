Unión Europea ya tiene fecha para retomar negociaciones sobre adhesión de Ucrania

Imagen de referencia de las banderas de la Unión Europea y Ucrania. Foto: Anastasia Malaman / EyeEm / Getty Images) / Anastasia Malaman / EyeEm

La Unión Europea (UE) anunció que reanudará formalmente el lunes 15 de junio las negociaciones con Ucrania para su adhesión, un proceso que se reactivó gracias al levantamiento del veto de Hungría.

“Todos los Estados miembros han acordado abrir el primer clúster de negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia”, anunciaron conjuntamente el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Es un reconocimiento de la determinación, el coraje y el arduo trabajo que han demostrado los dos países para avanzar en las reformas, a pesar de los inmensos desafíos”, declararon los dos líderes, que saludaron “un paso importante” hacia la ampliación del bloque.

Le interesa: Cuatro años de guerra en Ucrania: líderes europeos visitarán Kiev

Este primer grupo de temas de negociación, conocido como “clúster” en la jerga de Bruselas, se centrará en los valores y principios fundamentales que los dos países deberán respetar, con miras a integrarse algún día en la UE.

Para adherirse al bloque europeo, los países candidatos deben negociar en total seis “clústeres” que comprenden decenas de capítulos.

De esta manera, Bruselas quiere asegurarse de que hayan adoptado y aplicado las numerosas reglas y normas vigentes en la UE, desde el medioambiente hasta la agricultura, pasando por el mercado interior.

Hungría, durante el gobierno del ex primer ministro nacionalista Viktor Orbán, se opuso a esta adhesión y vetó el proceso de negociación que comenzó oficialmente en 2024.

El bloqueo fue levantado tras la victoria en abril de su principal opositor, Peter Magyar.

Lea también: La UE aprueba el préstamo a Ucrania y las sanciones a Rusia tras levantar Hungría su veto

No obstante, Ucrania, escenario de una guerra tras ser invadida por Rusia en 2022, se enfrenta a un largo camino para poder integrar algún día la UE.

Aunque logre concluir con éxito las negociaciones, lo que le llevará años, su adhesión dependerá del acuerdo unánime de los 27 Estados miembros y deberá ser ratificada posteriormente por cada uno de ellos, a través de una votación parlamentaria o un referéndum.

Para la UE, en cualquier caso, “la ampliación es una elección estratégica”, afirmaron António Costa y Ursula von der Leyen.