“No todos los ratones tienen hantavirus”: experto de la Nacional explica virus que preocupa al mundo

SALUD

El infectólogo del Hospital Universitario Nacional y profesor de la Universidad Nacional , Jorge Alberto Cortés explicó en entrevista con Caracol Radio por qué el brote de hantavirus detectado en pasajeros de un crucero procedente de Argentina mantiene bajo observación a las autoridades sanitarias internacionales.

Según el especialista, los hantavirus son virus transmitidos principalmente por roedores y, aunque los contagios en humanos son poco frecuentes, pueden tener una alta mortalidad.

“Estas son zoonosis, es decir, son enfermedades que se transmiten de los roedores a los humanos”, indicó el experto.

Cortés aclaró que no todos los ratones portan hantavirus y que cada variante está asociada a especies específicas y regiones geográficas determinadas.

Jorge Alberto Cortés. Yo soy infectólogo del Hospital Universitario Nacional y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Cortesía. Ampliar Jorge Alberto Cortés. Yo soy infectólogo del Hospital Universitario Nacional y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Cortesía. Cerrar

“Estos virus tienen predilección por especies específicas de ratones, es decir, que estos virus no están en todos los ratones y depende de la zona en geográfica. Hay uno que se llama Andes, porque justamente ocurre entre Chile y Argentina fundamentalmente”, indicó la entidad.

El infectólogo también explicó que, aunque en Colombia existen investigaciones sobre otros tipos de hantavirus en roedores silvestres, no hay evidencia de relación con el brote internacional que hoy investigan las autoridades sanitarias.

La principal pregunta de la comunidad científica

La principal inquietud de la comunidad científica no es el contacto con roedores, sino determinar si este virus puede transmitirse entre personas.

En ese sentido, el especialista indicó que las autoridades sanitarias buscan establecer si todos los pasajeros se contagiaron por una misma fuente contaminada dentro del crucero o si hubo transmisión entre humanos.

“Lo que están surgiendo hoy en día es que pudo haber habido una transmisión de humano a humano. De hecho todavía no existe consenso científico sobre esa posibilidad”, aseguró el profesor de la Universidad Nacional.

El infectólogo también explicó que el aislamiento de los pasajeros del crucero puede convertirse en una ventaja epidemiológica para rastrear el origen de los contagios.

Por último, en diálogo con Caracol Radio el médico resumió el escenario que hoy analizan los epidemiólogos internacionales.

“Si el virus no se está transmitiendo persona a persona, no va a pasar nada. Pero si se está transmitiendo entre personas, hay que buscar dónde arrancó realmente el brote”, indicó el infectólogo.